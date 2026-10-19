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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 19 October 2026 (14:18 IST)

ബിക്കിനി പോലുള്ള ഡ്രസുകൾ ഇടില്ലെന്ന് തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു, എന്നെ ആ ഡ്രസ്സിൽ കണ്ടപ്പോൾ അമ്മ കരഞ്ഞു : ഗായത്രി സുരേഷ്

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Mon, 19 Oct 2026 (14:20 IST)
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മോഡലിംഗ് രംഗത്ത് നിന്നും സിനിമയിലെത്തിയ താരമാണ് ഗായത്രി സുരേഷ്. കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്‍ സിനിമയായ ജമ്‌നാ പ്യാരിയിലൂടെ സിനിമയിലെത്തിയെങ്കിലും മുന്‍നിര നായികയായി തിളങ്ങിനില്‍ക്കാന്‍ ഗായത്രിക്കായില്ല. നിരവധി സിനിമകളില്‍ ചെറുതും വലുതുമായ വേഷങ്ങള്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗായത്രി മലയാളത്തിന് പുറമെ അന്യഭാഷ സിനിമകളിലും സാന്നിധ്യമറിയിച്ചിരുന്നു.
 
ബിഗ് ബോസ് സീസണ്‍ 8ലും ഭാഗമായിരുന്ന ഗായത്രി പക്ഷേ അടുത്തിടെ ഞെട്ടിച്ചത് ഉല്ലാസ് ചെമ്പന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഡിസ്‌കോ എന്ന സിനിമയുടെ ടീസര്‍ പുറത്തുവന്നപ്പോഴാണ്. ടീസറില്‍ ബിക്കിനി ധരിച്ചെത്തിയ ഗായത്രിയുടെ രംഗങ്ങളായിരുന്നു വലിയ രീതിയില്‍ ചര്‍ച്ചയായത്. മുന്‍പ് ബിക്കിനി ധരിക്കാന്‍ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മിസ് ഇന്ത്യ മത്സരത്തില്‍ നിന്നും ഒഴിവായെന്ന് പറഞ്ഞ ഗായത്രിയുടെ പഴയ അഭിമുഖവും ഇതിന് പിന്നാലെ വൈറലായിരുന്നു.
 
പണ്ട് പറഞ്ഞ വാക്കില്‍ നിന്ന് എന്തുകൊണ്ട് താന്‍ മാറ്റം വരുത്തിയെന്ന് പലരും ചോദിച്ചെന്ന് ഗായത്രി പറയുന്നു. ഡിസ്‌കോ സിനിമയുടെ സിംഗിള്‍ ലോഞ്ചില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു താരം. സത്യം പറഞ്ഞാല്‍ ബിക്കിനി മാത്രമല്ല, അതുപോലെ റിവീലിങ്ങായ ഡ്രസുകള്‍ ധരിക്കാന്‍ താല്പര്യമില്ലാത്ത ആളായിരുന്നു ഞാന്‍.അത്തരം വസ്ത്രങ്ങള്‍ ധരിക്കില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ കാലക്രമേണ ചിന്താഗതിയില്‍ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി. കുറച്ച് കൂടി പ്രോഗ്രസീവായി. അങ്ങനെയിരിക്കെയാണ് ഉങ്ങനെയൊരു വേഷത്തെ കുറിച്ച് ഉല്ലാസേട്ടന്‍ പറഞ്ഞത്. 
 
ഇത്തരം ഡ്രസുകള്‍ എല്ലാവാരും ഇട്ട് തുടങ്ങുമ്പോള്‍ ഞാനും ഇടുമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. അല്ലാതെ ഇതെല്ലാം ആദ്യമെ ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യം എനിക്കില്ല. ബിക്കിനി സീന്‍ കണ്ടപ്പോള്‍ അമ്മയ്ക്ക് സങ്കടമായി. അമ്മയോട് അങ്ങനെയൊരു സീനുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഡ്രസില്‍ അങ്ങനെ വള്‍ഗറായി ഒന്നുമില്ലെന്ന് അമ്മയെ പറഞ്ഞ് മനസിലാക്കേണ്ടി വന്നു. ഗായത്രി പറയുന്നു. തന്റെ പുതിയ ഗെറ്റപ്പ് കണ്ട് പലരും സര്‍പ്രൈസായെന്നും അവരെല്ലാം എസേജയച്ചിരുന്നെന്നും ഗായത്രി പറയുന്നു. ട്രോളുകളെയും കളിയാക്കലുകളെയും കാര്യമാക്കുന്നില്ലെന്നും ഗായത്രി പറഞ്ഞു.ALSO READ: 'ഷറഫേ, ഫ്രീയാകുമ്പോൾ വിളിക്ക്, കല്യാണം വിളിക്കാനല്ല'; തന്റെ ഫോൺ ഷറഫുദ്ദീൻ എടുക്കുന്നില്ലെന്ന് ഒമർ ലുലു
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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