ജയിലര് 2വില് എന്റെ പതിനഞ്ചോളം സീനുകള് വെട്ടിമാറ്റി, സിനിമയില് ഞാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടി വന്നു : അന്ന രാജന്
രജനീകാന്ത് നായകനായ ജയിലര് 2 സിനിമ വലിയ ഹിറ്റായി മുന്നേറികൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള് സിനിമയില് പല താരങ്ങളുടെയും രംഗങ്ങള് വെട്ടിമാറ്റിയത് ചര്ച്ചയായിരുന്നു. സിനിമയില് മോഹന്ലാലിന്റെ പല രംഗങ്ങളും വെട്ടിമാറ്റിയതായി തുടക്കത്തില് തന്നെ പരാതിയുണ്ടായിരുന്നു. ശിവരാജ് കുമാറിനും ജയിലര് രണ്ടാം ഭാഗത്തില് പ്രാധാന്യം അധികം നല്കിയിരുന്നില്ല. സിനിമയില് സന്താനവും ഭാഗമായിരുന്നെങ്കിലും സിനിമയില് സന്താനം അഭിനയിച്ച രംഗങ്ങളൊന്നും തന്നെയുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോഴിതാ സിനിമയില് തന്റെ പതിനഞ്ചോളം സീനുകളാണ് വെട്ടിമാറ്റിയതെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് നടി അന്ന രാജന്.
സിനിമയില് സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട് അവതരിപ്പിച്ച ദിലീപ് എന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ ഭാര്യയായാണ് അന്ന എത്തിയത്. സുരാജിനൊപ്പം പല കോമ്പിനേഷന് സീനുകള് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും എഡിറ്റിങ്ങിനിടെ ഇതില് പലതും ഒഴിവാക്കിയെന്ന് അന്ന രാജന് പറയുന്നു. 'മാമ , തമ്പി പാവം' എന്ന ഡയലൊഗിന് ശേഷമുള്ള സുരാജിന്റെ കഥാാപാത്രത്തിന്റെ ഭാവവും അതിന് ശേഷമുള്ള എന്റെ പ്രതികരണവും സിനിമയില് നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. സുരാജിന്റെ കഥാപാത്രത്തിന് പ്രാധാന്യം കുറയുമെന്ന് കരുതിയാകും ഇതെന്ന് അന്ന പറയുന്നു. ഇത് കൂടാതെ പതിനാറോളം സീനുകള് കൂടെ ഒഴിവാക്കിയെന്നും എഡിറ്റിങ് കഴിഞ്ഞപ്പോള് തന്റെ സീനുകളുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടിവന്നെന്നും താരം പറയുന്നു.
അതേസമയം സിനിമയില് ഭാഗമാകാനായതില് സന്തോഷമുണ്ടെന്നും താരം പറഞ്ഞു. ഒരു മാസത്തോളം രജനീകാന്തിനൊപ്പം ചെലവഴിക്കാനായതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിനയം നേരിട്ട് കാണാനായതും വലിയ അനുഭവമായിരുന്നുവെന്നും അന്ന രാജന് പറഞ്ഞു. ALSO READ: രൺബീർ കപൂറിനെയും ബിഷ്ണോയ് സംഘം ലക്ഷ്യമിട്ടു, വസതിയിലടക്കം നിരീക്ഷണം നടത്തി