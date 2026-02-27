'വിജയ്, നീയാണ് എന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത്'; ഹൃദയസ്പർശിയായ കുറിപ്പുമായി രശ്മിക

രേണുക വേണു|
Last Modified വെള്ളി, 27 ഫെബ്രുവരി 2026 (10:00 IST)
വിവാഹ ശേഷം തന്റെ ഭർത്താവ് വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയെ കുറിച്ചുള്ള ഹൃദയസ്പർശിയായ കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ച് നടി രശ്മിക മന്ദാന. തനിക്ക് യഥാർഥ സ്നേഹം പഠിപ്പിപ്പിച്ചു തന്നതും വിജയ് ആണെന്നും സമാധാനം എന്തെന്ന് കാണിച്ചു തന്നതും വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നത് തെറ്റില്ലെന്നും തന്നോട് പറഞ്ഞത് വിജയ് ആണെന്നും രശ്മിക ഇൻസ്റ്റഗ്രാമില് കുറിച്ചു. വിജയുടെ ഭാര്യയാകുന്നതിലും അങ്ങനെ വിളിക്കപ്പെടുന്നതിലും താൻ ഏറെ സന്തോഷവതി ആണെന്നും രശ്മിക കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
രശ്മികയുടെ വാക്കുകൾ
പ്രിയ സ്നേഹിതരേ,
"ഇതാ എന്റെ ഭർത്താവ്, മിസ്റ്റർ വിജയ് ദേവരകൊണ്ട. എനിക്ക് യഥാർഥ സ്നേഹമെന്തെന്ന് പഠിപ്പിച്ചുതന്നയാൾ... സമാധാനം എന്താണെന്ന് കാണിച്ചുതന്നയാൾ... വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നത് തെറ്റല്ലെന്നും, ചിന്തിക്കുന്നതിലും വളരെ വലുത് നേടാൻ എനിക്ക് കഴിവുണ്ടെന്നും എന്നോട് പറഞ്ഞയാൾ... ഹൃദയം തുറന്ന് നൃത്തം ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും തടസ്സം നിന്നില്ലാത്തയാൾ, സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യമാണെന്ന് കാണിച്ചുതന്നയാൾ, , വിശ്വസിക്കൂ, ഈ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് എനിക്കൊരു പുസ്തകം തന്നെ എഴുതാനാകും...
വിജ്ജു, നിന്നോടുള്ള എന്റെ ഇഷ്ടം വിവരിക്കാൻ എനിക്ക് എപ്പോഴും വാക്കുകൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നില്ല...ഞാൻ അത് നിന്നോട് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ നിനക്കറിയാമോ, പെട്ടെന്ന് എന്റെ എല്ലാ നേട്ടങ്ങൾക്കും, വിഷമങ്ങൾക്കും, സന്തോഷത്തിനും, സങ്കടത്തിനും, ജീവിതത്തിനുമെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഒരു അർഥം കൈവന്നിരിക്കുന്നു... അതിനുകാരണം എന്റെ കൂടെ നീ ഉണ്ട് എന്നതാണ്.
എല്ലാത്തിനും സാക്ഷിയായി... എല്ലാത്തിന്റെയും ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമായി! നിന്റെ ഭാര്യയാകുന്നതിലും നിന്റെ ഭാര്യ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതിലും ഞാൻ വളരേയധികം ആവേശത്തിലാണ്... നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഏറ്റവും മനോഹരമായ ജീവിതം നയിക്കാം... ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു"