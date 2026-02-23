രേണുക വേണു|
അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് വിരാമമിട്ട് വിവാഹ വാർത്തകൾ സ്ഥിരീകരിച്ച് നടി രശ്മിക
മന്ദാനയും നടൻ വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയും. ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറിയിലൂടെയാണ് തങ്ങൾ വിവാഹിതരാവാൻ പോവുകയാണെന്ന വാർത്ത ഇരുവരും പങ്കുവെച്ചത്.
ഈ കൂടിച്ചേരലിനെ വിരോഷിന്റെ വിവാഹം എന്നു പേരിട്ട് വിളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ഇരുവരും കുറിച്ചു.
"ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരേ... ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപേ, ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുൻപേ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിലകൊണ്ടു. ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പേരിട്ടു. ഞങ്ങളെ വിരോഷ് എന്ന് വിളിച്ചു. ഇന്ന് നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ, ഞങ്ങളുടെ ഈ കൂടിച്ചേരലിനെ വിരോഷിന്റെ വിവാഹം എന്നു വിളിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്...
നിങ്ങൾ നൽകിയ സ്നേഹത്തിനുള്ള ആദരവാണിത്. എന്നും സ്നേഹത്തോടെ ചേർത്തുപിടിക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് നന്ദി. നിങ്ങൾ എന്നെന്നും ഞങ്ങളുടെ ഭാഗമായിരിക്കും, നിറഞ്ഞ സ്നേഹം"- ഇരുവരും ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറിയിൽ കുറിച്ചു.
തങ്ങളുടെ പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിക്കാതിരുന്ന താരങ്ങൾ ആരാധകരുടെ പിന്തുണക്ക് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ടാണ് കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ചത്. വിവാഹ തിയതിയോ മറ്റ് വിവരങ്ങളോ ഇരുവരും പങ്കുവച്ചിട്ടില്ല. ഫെബ്രുവരി 26നാണ് ഇരുവരുടെയും വിവാഹം എന്നാണ് മുൻപ് പുറത്തുവന്ന റിപ്പോർട്ട്.
ഇന്ത്യാ ടുഡേ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രകാരം
കുടുംബാംഗങ്ങളും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളും മാത്രമേ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കൂ. ഫെബ്രുവരി 24 ന് ആഘോഷങ്ങൾ ആരംഭിക്കും. ഫെബ്രുവരി 26 നായിരിക്കും വിവാഹം. ചടങ്ങിലേക്ക് സിനിമാ ലോകത്ത് നിന്നുള്ള ആരെയും ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല. ഉദയ്പൂരിലെ വിവാഹത്തിന് ശേഷം മാർച്ച് 4 ന് ഹൈദരാബാദിലെ താജ് കൃഷ്ണയിൽ വെച്ചായിരിക്കും വിവാഹ വിരുന്ന്. ഈ ചടങ്ങിൽ സിനിമാ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ളവരുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകും.