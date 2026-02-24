രേണുക വേണു|
ചൊവ്വ, 24 ഫെബ്രുവരി 2026 (11:55 IST)
അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് വിരാമമിട്ട് നടി രശ്മിക മന്ദാനയും വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയും വിവാഹിതരാവുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിവാഹ വാർത്തകൾ സ്ഥിരീകരിച്ച് ഇരുവരും വിവാഹ ക്ഷണക്കത്ത് പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറിയിലൂടെയാണ് തങ്ങൾ വിവാഹിതരാവാൻ പോവുകയാണെന്ന വാർത്ത പങ്കുവെച്ചത്.
ഈ കൂടിച്ചേരലിനെ വിരോഷിന്റെ വിവാഹം എന്നാണ് ഇവർ പേരിട്ടിരിക്കുന്നതും.
ഇപ്പോഴിതാ വിവാഹത്തിന് മുന്നോടിയായി ഉദയ്പൂർ
വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയ രശ്മിക മന്ദാനയുടെയും വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയുടേയും ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോസുമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാവുന്നത്. വൈറ്റ് ഷർട്ടും ബ്ലേസറുമണിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് രശ്മിക എത്തിയത്. ലെതർ ജാക്കറ്റും കറുത്ത കൂളിംഗ് ഗ്ലാസും വെച്ച് തന്റെ ട്രേഡ് മാർക്ക് 'റൗഡി' ലുക്കിലായിരുന്നു വിജയിയുടെ വരവ്. ഇരുവരും എത്തിയത് വെവ്വേറെ ടീമിനൊപ്പമായിരുന്നു. പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ആരാധകർക്ക് കൈ വീശ് കാണിക്കുന്നതും വീഡിയോയിൽ കാണാം.
ഫെബ്രുവരി 26നാണ് ഇരുവരുടെയും വിവാഹം.
കുടുംബാംഗങ്ങളും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളും മാത്രമേ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കൂ. ഫെബ്രുവരി 24 ന് ആഘോഷങ്ങൾ ആരംഭിക്കും. ഉദയ്പൂരിലെ വിവാഹത്തിന് ശേഷം മാർച്ച് 4 ന് ഹൈദരാബാദിലെ താജ് കൃഷ്ണയിൽ വെച്ചായിരിക്കും വിവാഹ വിരുന്ന്.