കോടികളുടെ സ്വത്ത്, ആഡംബര വീടുകൾ; വിരോഷിന്റെ ആസ്തി അറിയാം

രേണുക വേണു|
Last Modified വ്യാഴം, 26 ഫെബ്രുവരി 2026 (10:39 IST)
തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമാലോകത്തെ പ്രിയ പ്രണയജോഡികൾ ഇന്ന് ഒന്നിക്കുകയാണ്. പേരിലും പ്രശസ്തിയിലും മാത്രമല്ല സമ്പത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും രണ്ടുപേരും തുല്യരാണ്. നടി രശ്മിക മന്ദാനയുടെയും നടൻ വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയുടെയും വിവാഹവാർത്തകൾക്കൊപ്പം ഇവരുടെ സമ്പത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്.
2011-ൽ തന്റെ 22-ാം വയസിലാണ് വിജയദേവരകൊണ്ട അഭിനയ രംഗത്തേക്ക് കടന്നുവരുന്നത്. ഏകദേശം 66 മുതൽ 70 കോടി രൂപ വരെയാണ് ഈ 36-കാരന്റെ ആസ്തി. ഹൈദരാബാദിലെ ഫിലിം നഗറിലാണ് വിജയിയുടെ താമസം. 15 കോടിയുടെ കൊട്ടാരസദൃശമായ ബംഗ്ലാവും വോൾവോ XC90, ഫോർഡ് മസ്താങ് തുടങ്ങി കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന വലിയൊരു വാഹനശേഖരവും താരത്തിന് സ്വന്തമായി ഉണ്ട്. മിന്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രകാരം വിജയ് ഒരു ചിത്രത്തിന് 12 കോടി മുതൽ 15 കോടി രൂപ വരെയാണ് വാങ്ങുന്നത്. ഹൈദരാബാദ് ബ്ലാക്ക്ഹോക്സ് വോളിബോൾ ടീമിന്റെ സഹ ഉടമ കൂടിയാണ് താരം. സ്വന്തമായി ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസും വിജയിനുണ്ട്. തംസ് അപ്പ്, മിന്ത്ര, ടൈറ്റൻ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളുടെ പരസ്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം അഭിനയിക്കുന്നു. ഒരു ബ്രാൻഡിനായി ഏകദേശം 1 കോടി മുതൽ 2 കോടി രൂപ വരെ അദ്ദേഹം ഈടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
അതേസമയം നാഷണൽ ക്രഷ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രശ്മികയാവട്ടെ 2016-ൽ 'കിരിക്ക് പാർട്ടി' എന്നയിലൂടെ തന്റെ 19-ാം വയസിലാണ് സിനിമയിലെത്തുന്നത്. കരിയറിൽ 10 വർഷം തികയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപേ 66 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തി താരം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു എന്നാണ് ഡെക്കാൻ ക്രോണിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 'പുഷ്പ 2'-ന് വേണ്ടി 10 കോടി രൂപയാണ് താരം പ്രതിഫലം വാങ്ങിയതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ബംഗളൂരുവിലെ 8 കോടിയുടെ വീടിന് പുറമെ മുംബൈ, ഹൈദരാബാദ്, ഗോവ, കൂർഗ് എന്നിവിടങ്ങളിലും രശ്മികയ്ക്ക് സ്വത്തുക്കളുണ്ട്. മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ്, റേഞ്ച് റോവർ സ്പോർട്ട് എന്നിങ്ങനെയുള്ള അത്യാധുനിക കാറുകളും താരത്തിന് സ്വന്തമായുണ്ട്.
കൂടാതെ പരസ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ബ്രാൻഡ് പ്രമോഷനുകളിൽ നിന്നും വലിയൊരു തുക അവർ സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ട്. മക്ഡൊണാൾഡ്സ്, കാമായുർവേദ, സ്കെച്ചേഴ്സ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളുടെ മുഖമാണ് രശ്മിക. 'പ്ലം'
എന്ന ബ്യൂട്ടി സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ അവർക്ക് നിക്ഷേപമുണ്ട്. ഇരുവർക്കും കൂടി ഏകദേശം 136 കോടി രൂപയുടെ സംയുക്ത ആസ്തിയുണ്ടെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്.
അതേസമയം ആരാധകർ ഏറെ കാത്തിരുന്ന രശ്മിക- വിജയ് ദേവരകൊണ്ട വിവാഹം ഇന്ന് നടക്കും. ഉദയ്പൂരിലെ ഐടിസി മൊമെന്റോസിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളും കുടുംബാംഗങ്ങളും പങ്കെടുക്കും. ഫെബ്രുവരി 24 ന് സംഗീതോടെയാണ് ദമ്പതികളുടെ വിവാഹ ആഘോഷങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. തുടർന്ന് ഫെബ്രുവരി 25 ന് ഹൽദി, മെഹന്തി ചടങ്ങുകൾ നടന്നു. റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, ഇരു കുടുംബങ്ങളുടെയും പാരമ്പര്യങ്ങളെ മാനിക്കുന്ന രണ്ടുരീതിയിലുള്ള വിവാഹ ആഘോഷങ്ങൾക്കാണ് ഇന്ന് ഉദയ്പൂരിലെ ഐടിസി മെമെന്റോസ് ഹോട്ടൽ സാക്ഷ്യംവഹിക്കുക. വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയുടെ വീട്ടുകാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് തെലുഗു ശൈലിയിലുള്ള വിവാഹവും രശ്മികയുടെ വീട്ടുകാരുടെ വക കൂർഗ് ശൈലിയിലുള്ള വിവാഹവുമാണ് നടക്കുക.