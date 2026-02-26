ഉദയ്പൂരിൽ കല്യാണമേളം; രശ്മിക - വിജയ് ദേവരകൊണ്ട വിവാഹം ഇന്ന്

രേണുക വേണു|
ആരാധകർ ഏറെ കാത്തിരുന്ന രശ്മിക- വിജയ് ദേവരകൊണ്ട വിവാഹം ഇന്ന്. ഉദയ്പൂരിലെ ഐടിസി മൊമെന്റോസിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളും കുടുംബാംഗങ്ങളും പങ്കെടുക്കും. ഫെബ്രുവരി 24 ന് സംഗീതോടെയാണ് ദമ്പതികളുടെ വിവാഹ ആഘോഷങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. തുടർന്ന് ഫെബ്രുവരി 25 ന് ഹൽദി, മെഹന്തി ചടങ്ങുകൾ നടന്നു. റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, ഇരു കുടുംബങ്ങളുടെയും പാരമ്പര്യങ്ങളെ മാനിക്കുന്ന രണ്ടുരീതിയിലുള്ള വിവാഹ ആഘോഷങ്ങൾക്കാണ് ഇന്ന് ഉദയ്പൂരിലെ ഐടിസി മെമെന്റോസ് ഹോട്ടൽ സാക്ഷ്യംവഹിക്കുക.
വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയുടെ വീട്ടുകാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് തെലുഗു ശൈലിയിലുള്ള വിവാഹവും രശ്മികയുടെ വീട്ടുകാരുടെ വക കൂർഗ് ശൈലിയിലുള്ള വിവാഹവുമാണ് നടക്കുക. ഇന്നത്തെ വിവാഹ ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം മാർച്ച് 4 ന് ഹൈദരാബാദിലെ താജ് കൃഷ്ണയിൽ വെച്ചായിരിക്കും വിവാഹ വിരുന്ന്.
കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ ഹൈദരാബാദിൽ വച്ചുനടന്ന സ്വകാര്യചടങ്ങിൽ വച്ചായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും വിവാഹനിശ്ചയം. ഗീതാ ഗോവിന്ദം, ഡിയർ കൊമ്രേഡ് എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ആരാധകരുടെ ഇഷ്ടജോഡികളായ് മാറിയ വിജയുടേയും രശ്മികയുടേയും പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് പലപ്പോഴും ഗോസിപ്പുകൾ വന്നിരുന്നെങ്കിലും ഇരുവരും ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിരുന്നില്ല. അതേസമയം ഈ താര ജോഡികളെ ആരാധകർ ഇഷ്ടത്തോടെ വിളിച്ചിരുന്ന വിരോഷ് എന്ന പേരാണ് വിവാഹത്തിനും നൽകിയിരിക്കുന്നത്.