വിജയ് ദേവരകൊണ്ട- രശ്മിക മന്ദാന വിവാഹം; ചടങ്ങുകളിൽ ഫോണുകൾക്ക് നിരോധനം

രേണുക വേണു|
Last Modified ബുധന്, 18 ഫെബ്രുവരി 2026 (10:40 IST)
വിജയ് ദേവരകൊണ്ട രശ്മിക മന്ദാന
താര വിവാഹമാണ് ഇപ്പോള് തെന്നിന്ത്യന് സിനിമാ ലോകത്തെ പ്രധാന ചര്ച്ചാ വിഷയം. ഫെബ്രുവരി 26-ന് രാജസ്ഥാനിലെ ഉദയ്പൂരില് വെച്ചാണ് വിവാഹമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. താരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടുത്ത വൃത്തങ്ങളും ഇത് ശരിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം തികച്ചും സ്വകാര്യമായാണ് വിവാഹച്ചടങ്ങുകള് ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
വിവാഹചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും പുറത്തുപോകാതിരിക്കാന് കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഏര്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ചടങ്ങില് പങ്കെടുക്കുന്നവര്ക്ക് ഫോണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നിരോധനമുണ്ടാകും. വിവാഹത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങള് പകര്ത്തുന്ന സംഘത്തിന് പോലും നോണ്-ഡിസ്ക്ലോഷര് എഗ്രിമെന്റില് ഒപ്പിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇന്ത്യ ടുഡേ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നത്.
ഇന്ത്യാ ടുഡേ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രകാരം
കുടുംബാംഗങ്ങളും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളും മാത്രമേ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കൂ. ഫെബ്രുവരി 24 ന് ആഘോഷങ്ങൾ ആരംഭിക്കും. ഫെബ്രുവരി 26 നായിരിക്കും വിവാഹം. ചടങ്ങിലേക്ക് സിനിമാ ലോകത്ത് നിന്നുള്ള ആരെയും ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല. ഉദയ്പൂരിലെ വിവാഹത്തിന് ശേഷം മാർച്ച് 4 ന് ഹൈദരാബാദിലെ താജ് കൃഷ്ണയിൽ വെച്ചായിരിക്കും വിവാഹ വിരുന്ന്. ഈ ചടങ്ങിൽ സിനിമാ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ളവരുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകും.
2018ലാണ് ഗീതാ ഗോവിന്ദം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ വിജയ് ദേവരകൊണ്ടയും രശ്മിക മന്ദാനയും ആദ്യമായി ഒന്നിച്ചഭിനയിക്കുന്നത്. തുടർന്നാണ് ഇരുവരും ഡേറ്റിങിലാണെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ ഉയർന്നത്. 2019-ൽ 'ഡിയർ കോമ്രേഡ്' എന്ന ചിത്രത്തിലും ഇവർ ഒന്നിച്ചതോടെ ഈ താര ജോഡികളുടെ കോമ്പോ ആരാധകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടതായി മാറുകയായിരുന്നു. പലപ്പോഴും വിദേശ യാത്രകളിലും പാര്ട്ടികളിലും ഇരുവരെയും ഒന്നിച്ചു കാണുമെങ്കിലും തങ്ങള് വെറും സുഹൃത്തുക്കളാണെന്നായിരുന്നു മറുപടി. തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്ന ക്ഷണക്കത്തിനെ കുറിച്ചും താരങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണം നടത്തിയിട്ടില്ല.