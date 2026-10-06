  1. വിനോദം
  2. സിനിമ
  3. സിനിമാ വാര്‍ത്ത
  4. Prithviraj Sukumaran's Action Entertainer 'Khalifa' Sets OTT Release Date for October 9
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Tuesday, 6 October 2026 (11:05 IST)

പ്രഥ്വിരാജിന്റെ മാസ് ആക്ഷൻ ചിത്രം 'ഖലീഫ' ഒടിടിയിലേക്ക്: സ്ട്രീമിംഗ് തീയതിയും പ്ലാറ്റ്‌ഫോം വിവരങ്ങളും അറിയാം

ആമസോണ്‍ പ്രൈമാണ് സിനിമയുടെ സ്ട്രീമിങ് അവകാശം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

Khalifa, Mohanlal, Prithviraj, Khalifa Day 1 Box Office Collection Report, Khalifa Day 1 Collection
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Tue, 6 Oct 2026 (10:51 IST)
google-news
പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരനെ നായകനാക്കി വൈശാഖ് സംവിധാനം ചെയ്ത വമ്പന്‍ ആക്ഷന്‍ മാസ് എന്റര്‍ടെയ്‌നര്‍ 'ഖലീഫ' ഒടിടി റിലീസിനൊരുങ്ങുന്നു. തിയേറ്ററുകളില്‍ വലിയ തരംഗം സൃഷ്ടിച്ച ചിത്രം 2026 ഒക്ടോബര്‍ 9 മുതല്‍ ഡിജിറ്റല്‍ സ്ട്രീമിംഗ് ആരംഭിക്കും.
 
ആമസോണ്‍ പ്രൈമാണ് സിനിമയുടെ സ്ട്രീമിങ് അവകാശം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 'പോക്കിരി രാജ'യ്ക്ക് ശേഷം പൃഥ്വിരാജും വൈശാഖും വീണ്ടും ഒന്നിച്ച ചിത്രത്തിന് ജിനു വി. എബ്രഹാമാണ് തിരക്കഥയും നിര്‍മ്മാണവും നിര്‍വ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. 'മാമ്പറയ്ക്കല്‍ ആമിര്‍ അലി' എന്ന ആക്ഷന്‍ കഥാപാത്രമായാണ് പൃഥ്വിരാജ് ചിത്രത്തിലെത്തുന്നത്. 'മാമ്പറയ്ക്കല്‍ അഹമ്മദ് അലി' എന്ന സുപ്രധാന കഥാപാത്രമായി മോഹന്‍ലാലും കാമിയോ വേഷത്തിലെത്തുന്നു.
 
മാളവിക ശര്‍മ്മ, നീല്‍ നിതിന്‍ മുകേഷ്, രഞ്ജി പണിക്കര്‍, ഇന്ദ്രന്‍സ്, ഷമ്മി തിലകന്‍ തുടങ്ങിയ വന്‍ താരനിര തന്നെ ചിത്രത്തിലുണ്ട്. ജോമോന്‍ ടി. ജോണാണ് ഛായാഗ്രഹണം. ഓഗസ്റ്റ് 20-ന് ഓണം റിലീസായി തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ ചിത്രം  തിയേറ്ററുകളിലും വിജയമായിരുന്നു. ആഗോള ബോക്‌സോഫീസില്‍ നിന്ന് 50 കോടി രൂപ സിനിമ കളക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.
 
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
'താനെന്താ കാണിക്കുന്നേ'; കവിളിൽ പിടിച്ച ആരാധകനോട് നടി (വീഡിയോ)

നായകന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമായില്ല, അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമയുണ്ട്: താപ്‌സി പന്നു

നായകന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമായില്ല, അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമയുണ്ട്: താപ്‌സി പന്നുതെന്നിന്ത്യന്‍ സിനിമയില്‍ മാത്രമല്ല ബോളിവുഡിലും ഒട്ടേറെ വിജയസിനിമകള്‍ നല്‍കിയിട്ടുള്ള നായികയാണ് താപ്‌സി പന്നു. യാതൊരു സിനിമാ പശ്ചാത്തലവുമില്ലാതെയെത്തി തെന്നിന്ത്യന്‍ സിനിമകളില്‍ കഴിവ് തെളിയിച്ചാണ് താപ്‌സി ബോളിവുഡില്‍ തിളങ്ങിയത്.

നയൻതാര-കവിൻ ചിത്രം 'ഹായ്' ഒ.ടി.ടിയിലേക്ക്: റിലീസ് തീയതി പുറത്ത്

നയൻതാര-കവിൻ ചിത്രം 'ഹായ്' ഒ.ടി.ടിയിലേക്ക്: റിലീസ് തീയതി പുറത്ത്നയന്‍താരയും കവിനും ആദ്യമായി ഒന്നിച്ച തമിഴ് റൊമാന്റിക് ഡ്രാമ ചിത്രം 'ഹായ്' ഒ.ടി.ടി റിലീസിന് ഒരുങ്ങുന്നു.

ദയ്റ മലയാളത്തിലും എത്തുന്നു, കരീന കപൂറിന് ശബ്ദം നൽകാൻ പാർവതി തിരുവോത്ത്

ദയ്റ മലയാളത്തിലും എത്തുന്നു, കരീന കപൂറിന് ശബ്ദം നൽകാൻ പാർവതി തിരുവോത്ത്മലയാളത്തിലെ മുന്‍നിര നടിയായ പാര്‍വതി തിരുവോത്ത് കരിയറിലാദ്യമായി മറ്റൊരു മുന്‍നിര നടിക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദം നല്‍കുന്നു.

Bethlehem Kudumba Unit: മമ്മൂട്ടിക്കില്ലാത്ത ആ നേട്ടവും നിവിൻ പോളി തൂക്കി; ബെത്‌ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ് കുതിക്കുന്നു

Bethlehem Kudumba Unit: മമ്മൂട്ടിക്കില്ലാത്ത ആ നേട്ടവും നിവിൻ പോളി തൂക്കി; ബെത്‌ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ് കുതിക്കുന്നുBethlehem Kudumba Unit: ഓണം കളറാക്കി നിവിൻ പോളി - മമിത ബൈജു ചിത്രം 'ബെത്‌ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്'. റിലീസ് ചെയ്ത് 11-ാം ദിവസം ആറ് കോടിയാണ് ഇന്ത്യൻ ബോക്‌സ്ഓഫീസിൽ നിന്ന് ചിത്രം നേടിയത്.

ആഹാ... അഹാന - നിമിഷ് വിവാഹം സെപ്റ്റംബർ 13നോ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ കമൻ്റ് മുക്കി അഹാന

ആഹാ... അഹാന - നിമിഷ് വിവാഹം സെപ്റ്റംബർ 13നോ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ കമൻ്റ് മുക്കി അഹാനകഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി അഹാനയുടെ വിവാഹം ആരാധകര്‍ക്കിടയില്‍ വലിയ ചര്‍ച്ചാവിഷയമാണ്.

അമിത് ഷായുടെ ഉരുക്കുമുഷ്ടിയോ?, മാധ്യമപ്രവർത്തകയെ ഉപദ്രവിച്ചെന്ന പരാതി വന്ന എസിപി വിവേക് ഭഗത്തിന് പ്രമോഷൻ!

അമിത് ഷായുടെ ഉരുക്കുമുഷ്ടിയോ?, മാധ്യമപ്രവർത്തകയെ ഉപദ്രവിച്ചെന്ന പരാതി വന്ന എസിപി വിവേക് ഭഗത്തിന് പ്രമോഷൻ!രാജ്യത്തെ മുഖ്യ തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറായ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്കിടെ ദില്ലിയില്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകയെ ഉപദ്രവിച്ചെന്ന ആരോപണം നേരിടുന്ന എസിപി വിവേക് ഭഗത്തിന് പ്രമോഷന്‍ നല്‍കി സര്‍ക്കാര്‍.

ഒരക്ഷരം മിണ്ടാത്ത റിപ്പോർട്ട്; എംഡിഎംഎ കേസ് പ്രതികളുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായുള്ള ബന്ധം റിപ്പോർട്ടിലില്ല

ഒരക്ഷരം മിണ്ടാത്ത റിപ്പോർട്ട്; എംഡിഎംഎ കേസ് പ്രതികളുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായുള്ള ബന്ധം റിപ്പോർട്ടിലില്ലമുഖ്യമന്ത്രിയുമായി അടുപ്പമുള്ള യൂത്ത് കോൺഗ്രസുകാർ ഉൾപ്പെട്ട കേസിൽ പൊലീസ് കോടതിയിൽ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിലെ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ കോഡിനേറ്റർ മുഹമ്മദ് ഹുസൈൻ, അബ്ദുൾ സലാം എന്നിവരെ കുറിച്ച് കാര്യമായ വിവരങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടിലില്ല. സൈനുൽ ആബിദ്, റിയ, വിദേശ പൗരൻ സാമുവൽ ഓസ്റ്റൻ എന്നിവർ മുഖ്യ പ്രതികളാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത്.

ആദ്യം പ്ലാനിംഗ് ബോര്‍ഡ്, ഇപ്പോള്‍ കെഎഎസ്, എസ് ഐ പരീക്ഷകള്‍: പി എസ് സിക്ക് മുന്നില്‍ മൂന്ന് കേസുകള്‍ കൂടി

ആദ്യം പ്ലാനിംഗ് ബോര്‍ഡ്, ഇപ്പോള്‍ കെഎഎസ്, എസ് ഐ പരീക്ഷകള്‍: പി എസ് സിക്ക് മുന്നില്‍ മൂന്ന് കേസുകള്‍ കൂടിആസൂത്രണ ബോര്‍ഡ് മേധാവിയുടെ നിയമനത്തില്‍ കണ്ടെത്തിയതിനേക്കാള്‍ ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേടുകളാണ് ഇതില്‍ ഉള്ളതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഈ പരീക്ഷകളില്‍ ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍ ചോര്‍ന്നിട്ടുണ്ടാകാമെന്ന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (SIT) സംശയിക്കുന്നു.

രാജ്യത്തെ 10 സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ മഴയ്ക്കും ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഐഎംഡി

രാജ്യത്തെ 10 സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ മഴയ്ക്കും ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഐഎംഡിഒക്ടോബര്‍ 5 മുതല്‍ 7 വരെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറന്‍ ഇന്ത്യയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളില്‍ പുതിയൊരു മഴക്കാലം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഡല്‍ഹി, ഹരിയാന, ചണ്ഡീഗഡ്, ഉത്തര്‍പ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ കാലാവസ്ഥ വരണ്ടതായി തുടരാനാണ് സാധ്യത.