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  4. Director chidambaram and rishab shetty to team up for 2 upcoming projects
Written By ദീപക് ഖണ്ഡാഗലെ
Last Modified: Sunday, 4 October 2026 (16:23 IST)

ഋഷഭ് ഷെട്ടിയുമായി ഒന്നിക്കാൻ ചിദംബരം: അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുന്നത് 2 ചിത്രങ്ങൾ

പ്രമുഖ നിര്‍മാതാവായ ഷിബു തമീന്‍സാണ് ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്നത്.

Chidambaram Director, Rishab shetty, Cinema News,Malayalam Cinema
Written By: ദീപക് ഖണ്ഡാഗലെ
Updated: Sun, 4 Oct 2026 (14:25 IST)
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മഞ്ഞുമ്മല്‍ ബോയ്‌സ്, ബാലന്‍ എന്നീ സിനിമകളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ സംവിധായകന്‍ ചിദംബരവും ദേശീയ പുരസ്‌കാര ജേതാവായ കന്നഡ സൂപ്പര്‍ താരം ഋഷഭ് ഷെട്ടിയും ഒന്നിക്കുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇരുവരും 2 സിനിമകള്‍ക്കായി ഒന്നിക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇതില്‍ ആദ്യത്തേത് ഒരു കന്നഡ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് ഡ്രാമയാകുമെന്നും ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് അടുത്ത വര്‍ഷം ആരംഭിക്കുമെന്നുമാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. പ്രമുഖ നിര്‍മാതാവായ ഷിബു തമീന്‍സാണ് ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്നത്.
 
വ്യത്യസ്തമായ പ്രമേയങ്ങളും കഥാപാത്രങ്ങളുമാണ് ചിദംബരം സിനിമകളുടെ പ്രത്യേകത. ജാന്‍ എ മനിലൂടെ തുടക്കം കുറിച്ച ചിദംബരം വ്യത്യസ്ത ജോണറുകളിലാണ് തന്റെ 3 സിനിമകളും ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്.  കാന്തരയിലൂടെ രാജ്യമാകെ ശ്രദ്ധ നേടിയ ഋഷഭ് ഷെട്ടിയുമായി ഒന്നിക്കുന്നതിനാല്‍ വലിയ ബജറ്റില്‍ തന്നെയാകും അടുത്ത 2 സിനിമകള്‍ ഒരുങ്ങുകയെന്നാണ് സൂചന.
 
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