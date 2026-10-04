ഋഷഭ് ഷെട്ടിയുമായി ഒന്നിക്കാൻ ചിദംബരം: അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുന്നത് 2 ചിത്രങ്ങൾ
പ്രമുഖ നിര്മാതാവായ ഷിബു തമീന്സാണ് ചിത്രം നിര്മിക്കുന്നത്.
മഞ്ഞുമ്മല് ബോയ്സ്, ബാലന് എന്നീ സിനിമകളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ സംവിധായകന് ചിദംബരവും ദേശീയ പുരസ്കാര ജേതാവായ കന്നഡ സൂപ്പര് താരം ഋഷഭ് ഷെട്ടിയും ഒന്നിക്കുന്നതായി റിപ്പോര്ട്ട്. ഇരുവരും 2 സിനിമകള്ക്കായി ഒന്നിക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. ഇതില് ആദ്യത്തേത് ഒരു കന്നഡ സ്പോര്ട്സ് ഡ്രാമയാകുമെന്നും ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് അടുത്ത വര്ഷം ആരംഭിക്കുമെന്നുമാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്. പ്രമുഖ നിര്മാതാവായ ഷിബു തമീന്സാണ് ചിത്രം നിര്മിക്കുന്നത്.
വ്യത്യസ്തമായ പ്രമേയങ്ങളും കഥാപാത്രങ്ങളുമാണ് ചിദംബരം സിനിമകളുടെ പ്രത്യേകത. ജാന് എ മനിലൂടെ തുടക്കം കുറിച്ച ചിദംബരം വ്യത്യസ്ത ജോണറുകളിലാണ് തന്റെ 3 സിനിമകളും ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. കാന്തരയിലൂടെ രാജ്യമാകെ ശ്രദ്ധ നേടിയ ഋഷഭ് ഷെട്ടിയുമായി ഒന്നിക്കുന്നതിനാല് വലിയ ബജറ്റില് തന്നെയാകും അടുത്ത 2 സിനിമകള് ഒരുങ്ങുകയെന്നാണ് സൂചന.