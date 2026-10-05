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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 5 October 2026 (14:31 IST)

'പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാ കുറ്റക്കാർ' ഒടിടിയിലേക്ക്: എവിടെ ,എപ്പോൾ കാണാം?

സെപ്റ്റംബര്‍ 11-ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ ചിത്രം നാല് ആഴ്ചത്തെ വിജയകരമായ പ്രദര്‍ശനത്തിന് ശേഷമാണ് ഒടിടിയില്‍ എത്തുന്നത്.

PDK, Pradhama Drishtya Kuttakar, Parvathy Thiruvothu, PDK
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Mon, 5 Oct 2026 (14:11 IST)
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പാര്‍വ്വതി തിരുവോത്ത്, മാത്യു തോമസ്, വിജയരാഘവന്‍ എന്നിവര്‍ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തിയ ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ത്രില്ലര്‍ ചിത്രം 'പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാ കുറ്റക്കാര്‍' ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക്. തീയേറ്ററുകളില്‍ മികച്ച നിരൂപക പ്രശംസയും പ്രേക്ഷക സ്വീകാര്യതയും നേടിയ ചിത്രം പ്രമുഖ ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമായ നെറ്റ്ഫ്‌ലിക്സിലൂടെയാണ് ഡിജിറ്റല്‍ സ്ട്രീമിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നത്.
 
റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രകാരം ചിത്രം 2026 ഒക്ടോബര്‍ 9 മുതല്‍ സ്ട്രീമിംഗ് ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബര്‍ 11-ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ ചിത്രം നാല് ആഴ്ചത്തെ വിജയകരമായ പ്രദര്‍ശനത്തിന് ശേഷമാണ് ഒടിടിയില്‍ എത്തുന്നത്.
 
ഷഹദ് നിലമ്പൂര്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ക്രൈം ത്രില്ലര്‍, ഒരു പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ നടക്കുന്ന അപ്രതീക്ഷിത സംഭവവികാസങ്ങളെയും തുടര്‍ന്നുണ്ടാകുന്ന അന്വേഷണവുമാണ് പറയുന്നത്.
 
 വിജയരാഘവന്‍, മാത്യു തോമസ്, സിദ്ധാര്‍ത്ഥ് ഭരതന്‍, ഉണ്ണിമായ പ്രസാദ്, വിനയ് ഫോര്‍ട്ട്, അസീസ് നെടുമങ്ങാട് എന്നിവരടങ്ങിയ ശക്തമായ താരനിരയാണ് സിനിമയ്ക്കുള്ളത്. 11 ഐക്കണ്‍സ് ഫിലിം പ്രൊഡക്ഷന്‍സിന്റെ ബാനറില്‍ അര്‍ജുന്‍ സെല്‍വ നിര്‍മ്മിച്ച ചിത്രത്തിന് പി.എസ്. സുബ്രഹ്‌മണ്യന്‍, വിജേഷ് തൊട്ടിംഗല്‍ എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് തിരക്കഥയൊരുക്കിയത്. സംഗീതം നിര്‍വ്വഹിച്ചത് മുജീബ് മജീദ്.ALSO READ: ആ വിവാഹത്തോട് മഞ്ജുവിന്റെ വീട്ടുകാർ തുടക്കംമുതലേ എതിർപ്പ് അറിയിച്ചു; കാരണം ഇതാണ്
 
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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