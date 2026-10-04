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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Sunday, 4 October 2026 (11:16 IST)

ഇങ്ങനെ വേണം പടം ചെയ്യാൻ, ഹിന്ദി ദൃശ്യം ഹിറ്റായതോടെ കുറ്റം മൊത്തം ജീത്തു ജോസഫിന്

വിവിധ ഭാഷകളിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റിയ ദൃശ്യത്തിന്റെ മറ്റ് റീമെയ്ക്കുകളും ഹിറ്റായിരുന്നു. അതില്‍ തന്നെ ഹിന്ദി വേര്‍ഷന് വലിയ സ്വീകാര്യതയായിരുന്നു ലഭിച്ചത്.

Drishyam 3
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Sun, 4 Oct 2026 (11:19 IST)
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മലയാള സിനിമയുടെ അഭിമാനമായി മാറിയ സിനിമയാണ് മോഹന്‍ലാല്‍ നായകനായ ദൃശ്യം. ആക്ഷന്‍ രംഗങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ലാതെ ഫാമിലി ത്രില്ലറായി ഇറങ്ങിയ സിനിമ അതിന്റെ കെട്ടുറപ്പുള്ള തിരക്കഥ കൊണ്ടാണ് ആരാധകരെ സൃഷ്ടിച്ചത്. വിവിധ ഭാഷകളിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റിയ ദൃശ്യത്തിന്റെ മറ്റ് റീമെയ്ക്കുകളും ഹിറ്റായിരുന്നു. അതില്‍ തന്നെ ഹിന്ദി വേര്‍ഷന് വലിയ സ്വീകാര്യതയായിരുന്നു ലഭിച്ചത്. ഇപ്പോള്‍ പക്ഷേ ഹിന്ദി ദൃശ്യത്തിന്റെ മൂന്നാം പതിപ്പ് ഇറങ്ങിയതോടെ എയറിലായിരിക്കുകയാണ് മലയാളം ദൃശ്യവും സംവിധായകന്‍ ജീത്തു ജോസഫും.
 
 ഒക്ടോബര്‍ 2ന് പുറത്തിറങ്ങിയ ദൃശ്യത്തിന്റെ ഹിന്ദി പതിപ്പ് വലിയ വിജയമാണ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മലയാളം ദൃശ്യം 3യില്‍ നിന്നും തീര്‍ത്തും വ്യത്യസ്തമാണ് സിനിമ. അതേസമയം മലയാളം വേര്‍ഷനേക്കാള്‍ മികച്ച ത്രില്ലിംഗ് അനുഭവമാണ് സിനിമ തരുന്നത്. മലയാളത്തില്‍ ദൃശ്യം 4 സംഭവിക്കുമെന്ന് അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍ പറയുമ്പോള്‍ അവസാനഭാഗമായാണ് ദൃശ്യം 3 ഹിന്ദിയില്‍ വന്നത്. അജയ് ദേവ്ഗണ്‍, പ്രകാശ് രാജ്, ജയദീപ് അഹ്ലാവത്ത് എന്നിങ്ങനെ മികച്ച താരങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യവും ട്വിസ്റ്റുകളുള്ള കോര്‍ട്ട് റൂം ഡ്രാമയുമാണ് ഹിന്ദി ദൃശ്യത്തിന് കരുത്തായിരിക്കുന്നത്.മലയാളത്തിനേക്കാള്‍ മികച്ച സിനിമാ അനുഭവമാണ് ഹിന്ദി ദൃശ്യം 3 സമ്മാനിക്കുന്നത് മലയാളികള്‍ തന്നെ പറഞ്ഞതോടെയാണ് മലയാളം ദൃശ്യം എയറില്‍ പോയിരിക്കുന്നത്.
 
മലയാളത്തില്‍ ദൃശ്യം 3 ഇങ്ങനെ എടുക്കണമായിരുന്നുവെന്നും നല്ല അവസരം ജീത്തു ജോസഫ് കളഞ്ഞെന്നും പലരും പറയുന്നു. ദൃശ്യത്തിനെ കൂടുതല്‍ വലിച്ച് നീട്ടി മോശമാക്കരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നവരുമുണ്ട്.ALSO READ: ക്ലാസിക്കുകൾ മാത്രമൊരുക്കിയ പ്രതിഭ, വിഖ്യാത സംവിധായകൻ സിംഗീതം ശ്രീനിവാസ റാവു അന്തരിച്ചു
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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