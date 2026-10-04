ഇതെന്ത് വേഷം!, ചർച്ചയായി പാർവതിയുടെ പുത്തൻ ഗെറ്റപ്പ്
ഗോഥിക് ശൈലിയിലുള്ള പുതിയ ഡ്രസില് ലേസ് കൊണ്ടുള്ള മുഖാവരണവുമുണ്ട്.
ഫാഷന് ലൈഫ്സ്റ്റൈല് മാഗസീനായ ഡേര്ട്ടി മാഗസിന്റെ ഇവന്റില് സ്റ്റൈലിഷ് ബ്ലാക്ക് ഔട്ട്ഫിറ്റിലെത്തി പാര്വതി തിരുവോത്ത്. ബോളിവുഡ് സെലിബ്രിറ്റികളെ വെല്ലുന്ന തരത്തിലുള്ള ഹൈ ഫാഷന് ഡിസൈനില് ബ്ലാക്ക് മിനി ഡ്രസ്സാണ് താരം ധരിച്ചത്. ഗോഥിക് ശൈലിയിലുള്ള പുതിയ ഡ്രസില് ലേസ് കൊണ്ടുള്ള മുഖാവരണവുമുണ്ട്. ഇതിനൊപ്പം ലൂസ് ടോപ്പും വന്നതോടെ ചിത്രങ്ങള് സോഷ്യല് മീഡിയയില് വൈറലായി.
വേറിട്ട മേക്കോവറില് താരത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങള് കണ്ടതോടെ പലരും അമ്പരന്നു. ഇത് പാര്വതി തന്നെയാണോ എന്ന് സംശയിച്ചവരും ഏറെ. അതേസമയം താരത്തിന്റെ പുതിയ ലുക്കിനെ പറ്റി പലതരത്തിലുള്ള ചര്ച്ചകളാണ് നടക്കുന്നത്. ഇതെന്ത് വേഷമാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നവരും ഒപ്പം പാര്വതിയെ അഭിനന്ദിക്കുന്നവരും കമന്റുകളിലുണ്ട്. പാര്വതിയെ കൂടാതെ വിജയ് വര്മ, ഉര്ഫി ജാവേഫ്, ഗുര്ഫത്തേഹ് പിര്സാദ തുടങ്ങി നിര്വധി പേരും പരിപാടിയില് പങ്കെടുത്തിരുന്നു.
Parvathy Thiruvothu at the red carpet of Dirty Magazine’s annual celebration, Dirty Cut 26 ???? #Parvathy #ParvathyThiruvothu https://t.co/APLuh8MRLE— WV - Media (@wvmediaa) October 3, 2026