ക്ലാസിക്കുകൾ മാത്രമൊരുക്കിയ പ്രതിഭ, വിഖ്യാത സംവിധായകൻ സിംഗീതം ശ്രീനിവാസ റാവു അന്തരിച്ചു
വിഖ്യാത സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ സിംഗീതം ശ്രീനിവാസ റാവു(94) അന്തരിച്ചു. ചെന്നൈയിലെ കാവേരി ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയിലിരിക്കെ ശനിയാഴ്ച രാത്രിയായിരുന്നു അന്ത്യം. ചലച്ചിത്രലോകത്ത് എക്കാലത്തും ഓര്ത്തിരിക്കാനാവുന്ന ക്ലാസിക്കുകള് സമ്മാനിച്ച അതുല്യ പ്രതിഭയായിരുന്നു സിംഗീതം ശ്രീനിവാസ റാവു.
കമല്ഹാസനും അമലയും അഭിനയിച്ച നിശബ്ദ ചിത്രമായ പുഷ്പക വിമാനം, അപൂര്വ സഹോദരങ്ങള്, മൈക്കിള് മദന കാമരാജന്, മകളീര് മട്ടും, മുംബൈ എക്സ്പ്രസ് തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ സിനിമകളുടെ സംവിധായകനാണ് സിംഗീതം ശ്രീനിവാസന്. നാഗ് അശ്വിന് നിര്മിച്ച് സിംഗീതം എന്ന പേരില് പുറത്തിറങ്ങിയ സിനിമയാണ് അവസാനമായി അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്തത്.
Singeetham Srinivas Garu ???? ???? Rest in Peace #SingeethamSrinivas https://t.co/ZVT3K1TkM3— ???????????????????????? (@Rakesh_Offcl) October 4, 2026
തെലുങ്ക് സിനിമയില് ആദ്യമായി ടൈം ട്രാവല് എന്ന ആശയം അവതരിപ്പിച്ച ആദിത്യ 369, ഫാന്റസി സിനിമയായ ഭൈരവ ദ്വീപം എന്നീ സിനിമകള് സിംഗീതം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിവിധ ഭാഷകളിലായി അറുപതിലധികം സിനിമകള് സംവിധാനം ചെയ്ത അതുല്യ പ്രതിഭയെ ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം, നന്ദി അവാര്ഡുകള്, കര്ണാടക സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം, ഫിലിം ഫെയര് അവാര്ഡുകള് തുടങ്ങി ഒട്ടെറെ പുരസ്കാരങ്ങള് നേടിയിട്ടുണ്ട്.ALSO READ: മമ്മൂട്ടിയും ധനുഷും എത്തും നവംബർ 30 ന്