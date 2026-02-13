"എല്ലാം നഷ്ടമായി എന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത്, അവരുടെ നന്മക്ക് എല്ലാവിധ നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു"; സന്തോഷം പങ്കുവച്ച് മണിയൻപിള്ള രാജു

രേണുക വേണു|
Last Modified വെള്ളി, 13 ഫെബ്രുവരി 2026 (13:07 IST)
നടൻ മണിയൻപിള്ള രാജുവിന്റെ കാറിടിച്ച് ബൈക്ക് യാത്രികരായ രണ്ടുയുവാക്കൾക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും നടൻ വാഹനം നിർത്താതെ പോയത് ഏറെ വിമർശനങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ കുറച്ചു ദിവസത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം
ഇപ്പോഴിതാ മണിയൻപിള്ള രാജു തന്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവച്ച ഒരു ചിത്രവും കുറിപ്പുമാണ് ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൻ്റെ പേഴ്സ് കളഞ്ഞു പോയി, അതിൽ കുറച്ച് പൈസയും പൈസയെക്കാൾ വിലയുള്ള കാർഡുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നപ്പോഴാണ് ദൈവം മണികണ്ഠ സയൂജിന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നതെന്നും അവരുടെ ഈ നന്മക്ക് എല്ലാവിധ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു എന്നും കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. പേഴ്സ് കളഞ്ഞുകിട്ടിയ മണികണ്ഠ സായൂജും ഭാര്യയുമൊത്തുള്ള ചിത്രവും കുറിപ്പിനൊപ്പം പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.
"നമസ്കാരം ഒരു സന്തോഷം നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ തോന്നി... കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ പേഴ്സ് കളഞ്ഞു പോയി... അതിൽ കുറച്ച് പൈസയും പൈസയ്ക്കാൾ വില ഉള്ള കാർഡ് കളും ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നപ്പോഴാണ് ദൈവം മണികണ്ഠ സയൂജ് (സാബു) എന്ന ഒരു ഓട്ടോകാരൻ്റെ രൂപത്തിൽ വന്നത്...
എൻ്റെ പേഴ്സ് കളഞ്ഞു കിട്ടിയത് അവർക്കാണ്... എൻ്റെ വീട് അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തി സാബുവും ഭാര്യ ഉഷയും ചേർന്ന് അത കൊണ്ട് വന്ന് തരുകയായിരുന്നു. വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകിയ സമയം ആയിരുന്നു അത്... അവരുടെ ഈ നന്മക്ക് എല്ലാവിധ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. അവരെയും കുടുംബത്തെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ..." എന്നാണ് ചിത്രത്തിനൊപ്പം മണിയൻപിള്ള കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്"