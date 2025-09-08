Mammootty as Moothon in Lokah: 'ലോകഃ - ചാപ്റ്റര് 1 ചന്ദ്ര' 200 കോടിയിലേക്ക് കുതിക്കുകയാണ്. അതിനിടെയാണ് ചിത്രത്തിലെ വലിയൊരു ട്വിസ്റ്റ് പുറത്തുവിട്ട് നിര്മാതാവ് ദുല്ഖര് സല്മാന് എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലോകഃ യൂണിവേഴ്സിലെ മൂത്തോന് മമ്മൂട്ടിയാണ് !
'ചന്ദ്ര' കണ്ടവര്ക്ക് മൂത്തോന് ആരെന്ന് സൂചന ലഭിക്കാന് ആ കഥാപാത്രം പറയുന്ന ഒരൊറ്റ ഡയലോഗ് മാത്രം മതിയായിരുന്നു. എങ്കിലും അത് മമ്മൂട്ടി തന്നെയെന്ന് ലോകഃ ടീം ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിടുന്നത് ആദ്യമായാണ്. അതും ദുല്ഖര് സല്മാന് തന്നെ ഈ ട്വിസ്റ്റ് പൊട്ടിച്ചതോടെ ആരാധകരും വന് ആവേശത്തില്.
മമ്മൂട്ടിയുടെ ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ദുല്ഖര് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ലോകഃ - ചാപ്റ്റര് 1 ചന്ദ്രയില് മൂത്തോന് എന്ന കഥാപാത്രത്തെ റിവീല് ചെയ്തിട്ടില്ല. അധികാരദണ്ഡുമായി ഒരാള് ഇരിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഒരു ഡയലോഗ് മാത്രമാണ് ഈ കഥാപാത്രത്തിനു ചന്ദ്രയില് ഉള്ളത്. ചന്ദ്ര അടക്കമുള്ള കുലത്തിന്റെ നേതാവ് എന്ന നിലയിലാണ് ചിത്രത്തില് മൂത്തോനെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
മൂത്തോന് മമ്മൂട്ടിയാണെന്ന് വെളിപ്പെട്ടതോടെ ഇനി രണ്ടാം ഭാഗത്തിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ആരാധകര്. ടൊവിനോ തോമസ് ആയിരിക്കും ചാപ്റ്റര് 2 ല് പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുക. ദുല്ഖര് സല്മാനൊപ്പം മമ്മൂട്ടിയും രണ്ടാം ഭാഗത്തിലുണ്ടാകുമെന്നാണ് വിവരം. അങ്ങനെയെങ്കില് മമ്മൂട്ടിയും ദുല്ഖറും ഒന്നിക്കുന്ന ആദ്യ ചിത്രമായിരിക്കും ലോകഃ ചാപ്റ്റര് 2.