ബുധന്‍, 10 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025
Lokah Chapter One: എമ്പുരാനും തുടരുവും വീഴുമോ? 200 കോടിയിലേക്ക് കുതിച്ച് ലോക

കല്യാണി പ്രിയദർശൻ നായികയായ ലോക ചാപ്റ്റർ 1 ചന്ദ്ര എല്ലാ റെക്കോർഡുകളും തകർത്ത് മുന്നേറുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാനാകുന്നത്.

Lokah Box Office Collection
നിഹാരിക കെ.എസ്| Last Modified തിങ്കള്‍, 8 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025 (08:55 IST)
യാതൊരു ഹൈപ്പുമില്ലാതെ വന്ന് ഹിറ്റടിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളുണ്ട്. മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ്, 2018 എന്നിവ ആ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. മുൻവിധികളെ കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് തിയറ്ററുകളിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വെച്ച സിനിമകളാണിവ. അക്കൂട്ടത്തിൽ ഡൊമിനിക് അരുൺ സംവിധാനം ചെയ്ത ലോകയുമുണ്ട്. കല്യാണി പ്രിയദർശൻ നായികയായ ലോക ചാപ്റ്റർ 1 ചന്ദ്ര എല്ലാ റെക്കോർഡുകളും തകർത്ത് മുന്നേറുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാനാകുന്നത്.

ഓണം ദിനങ്ങളായതിനാൽ കളക്ഷനിൽ വമ്പൻ മാറ്റം തന്നെ ലോകയ്ക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകളിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത്. ലോക തിയറ്ററുകളിൽ എത്തി പതിനൊന്ന് ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ ആ​ഗോള തലത്തിൽ ഇതുവരെ ചിത്രം നേടിയ കണക്കുകൾ പുറത്തുവരികയാണ്. വൈകാതെ തന്നെ ലോക 200 കോടി ക്ലബ്ബിലെത്തുമെന്നാണ് കണക്കുകളിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത്.

ട്രാക്കിം​ഗ് സൈറ്റായ സാക്നിൽക്കിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം 168.25 കോടിയാണ് ലോക ആ​ഗോള തലത്തിൽ നേടിയിരിക്കുന്നത്. റിലീസ് ചെയ്ത് പത്ത് ദിവസത്തെ കളക്ഷനാണിത്. ഇന്ത്യ നെറ്റ് കളക്ഷൻ 72.35 കോടിയും ​ഗ്രോസ് കളക്ഷൻ 84.55 കോടിയുമാണ്. ഓവർസീസിൽ നിന്നും 83.70 കോടി രൂപയാണ് ലോക നേടിയിരിക്കുന്നത്.

കേരളത്തിൽ 51.75 കോടിയാണ് പത്ത് ദിവസത്തെ ലോകയുടെ കളക്ഷൻ. കർണാടക- 7.88 കോടി, തെലങ്കാന, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്- 10.1 കോടി, തമിഴ്നാട്- 10.85 കോടി എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റിടങ്ങളിലെ ചിത്രത്തിന്റെ ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷൻ. രണ്ടാം ശനിയാഴ്ച 10 കോടി രൂപയായിരുന്നു ലോക നേടിയത്. ഗംഭീര ബുക്കിം​ഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ ലോകയ്ക്ക് നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.


