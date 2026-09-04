പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠനം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു, അക്കാര്യത്തിൽ ഇന്നും വേദനയുണ്ട്, വിദ്യഭ്യാസം വേണമെന്നാണ് മക്കളോട് പറയുന്നത് : കരീന കപൂർ
സിനിമയില് തിളങ്ങി നില്ക്കുന്ന താരമാണെങ്കിലും പ്ലസ് വണ്ണിന് ശേഷം തനിക്ക് പഠനം നിര്ത്തേണ്ടതായി വന്നെന്നും അതില് ഇപ്പോഴും തനിക്ക് വിഷമമുണ്ടെന്നും നടി കരീന കപൂര്. അടുത്തിയെ നല്കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് താരം തന്റെ വിദ്യഭ്യാസത്തെ പറ്റിയും തന്റെ ദുഖത്തെ പറ്റിയും മനസ്സ് തുറന്നത്.
ഞാന് എന്റെ വിദ്യഭ്യാസം പൂര്ത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല, അതെന്റെ മനസ്സില് ഇന്നുമൊരു വിഷമമാണ്. എനിക്ക് അവസരമുണ്ടായിട്ടും ഞാന് സിനിമ തിരെഞ്ഞെടുക്കുകയും പതിനൊന്നാം ക്ലാസിന് ശേഷം പഠനം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ആളുകള്ക്ക് ഇതിനെ കളിയാക്കാനോ എന്നെ പറ്റി എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാനോ കഴിയുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ ഒരു നടിയെന്ന രീതിയില് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിരുന്നു എന്റെ മനസ്സ് പറഞ്ഞത്. തീര്ച്ചയായും വിദ്യഭ്യാസം പൂര്ത്തിയാക്കാന് കഴിയാത്തതില് എനിക്ക് ഖേദമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ കുട്ടികളോട് പഠനം പൂര്ത്തിയാക്കാനും അതിന് ശേഷം താല്പര്യങ്ങള് പിന്തുടരാനുമാണ് ഞാന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. കരീന കപൂര് പറഞ്ഞു.