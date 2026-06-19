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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 19 June 2026 (15:58 IST)

എന്തൊരു ലൈനപ്പാണ് രാജുവേട്ട.., ഐ നോബഡിയ്ക്ക് പിന്നാലെ ദായ്റയുടെ റിലീസ് തീയതിയും പുറത്ത്

പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരനും കരീന കപൂര്‍ ഖാനും ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന ബോളിവുഡ് ചിത്രമായ ദായ്‌റയുടെ റിലീസ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

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BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Fri, 19 Jun 2026 (15:58 IST) Updated: Fri, 19 Jun 2026 (15:31 IST)
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പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരനും കരീന കപൂര്‍ ഖാനും ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന ബോളിവുഡ് ചിത്രമായ ദായ്‌റയുടെ റിലീസ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. റാസി, തല്‍വാര്‍ എന്നീ ശ്രദ്ധേയമായ സിനിമകളൊരുക്കിയ മേഘന ഗുല്‍സാറാണ് സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനാല്‍ സിനിമയെ പറ്റിയുള്ള പ്രേക്ഷകപ്രതീക്ഷ വാനോളമാണ്. 2026 സെപ്റ്റംബര്‍ 18ന് സിനിമ തിയേറ്ററുകളിലെത്തും. പോലീസ് വേഷത്തിലാണ് താരം സിനിമയിലെത്തുക.
 
 മലയാളത്തില്‍ ഐ നോബഡി, ഖലീഫ,വാരണാസി, ഒടിയന്‍ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ വമ്പന്‍ സിനിമകളാണ് പൃഥ്വിരാജിന്റെ ലൈനപ്പിലുള്ളത്. ഇതിന് പുറമെയാണ് മേഘന ഗുല്‍സാര്‍ സിനിമയായ ദായ്‌റയും റിലീസിനൊരുങ്ങുന്നത്. യഥാര്‍ഥ സംഭവങ്ങളില്‍ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉള്‍ക്കൊണ്ടാണ് ദായ്‌റ ഒരുങ്ങുന്നത്. യാഷ് കെസ്വാനി, സീമ അഗര്‍വാള്‍,മേഘ്‌ന ഗുല്‍സാര്‍ എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് സിനിമയുടെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.  റിലീസിന് 3 മാസം മാത്രം ശേഷിക്കെ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട പ്രത്യേക വീഡിയോ ആണ് അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍ പുറത്തുവിട്ടത്.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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