ആ നഗ്ന വീഡിയോ എന്റേതല്ല, പൂര്ണമായും കെട്ടിച്ചമച്ചത് : ശാലിനി പാണ്ഡെ
തന്റെ പേരില് പ്രചരിക്കുന്ന ടോപ്ലെസ് വീഡിയോ വ്യാജമെന്ന് നടി ശാലിനി പാണ്ഡെ. ഇന്സ്റ്റഗ്രാമില് പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോയില് അര്ധനഗ്നയായാണ് താരമുള്ളത്. അര്ജുന് റെഡ്ഡി സിനിമയിലെ നായികയുടെ വീഡിയോ ലീക്ക് ആയെന്ന തരത്തിലാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയിലെ പ്രചാരണം. എന്നാല് ഇത് വ്യാജമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് താരം.
എന്റെ പേരില് ഓണ്ലൈനില് പ്രചരിക്കുന്ന വ്യാജ എഐ ജനറേറ്റഡ് വീഡിയോയെ പറ്റി ഞാന് സംസാരിക്കാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആ വീഡിയോയില് കാണുന്നത് ഞാനല്ല. പൂര്ണമായും കെട്ടിച്ചമച്ചതാണത്. സാങ്കേതിക വിദ്യയെ ഇങ്ങനെ വ്യക്തികളെ ടാര്ജറ്റ് ചെയ്യാന് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകള്ക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാണുമ്പോള് അതിയായ സങ്കടം വരുന്നു. ഇത്തരം ദുരുപയോഗത്തെ ഞാന് ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നു. ഇത്തരം കാര്യങ്ങള് ഒരിക്കലും നോര്മലൈസ് ചെയ്യരുത്. നിങ്ങള് ആ വീഡിയോ കാണാനിടവന്നാല് ദയവായി ഫോര്വേഡ് ചെയ്യുകയോ ഡൗണ്ലോഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യരുത്. ഉടനെ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുക.
എല്ലാവരും ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ പെരുമാറണമെന്ന് അഭ്യര്ഥിക്കുന്നു. അതിന്റെ റീച്ച് കൂട്ടുന്നതിന് പകരം അത് നിര്ത്താനായി സഹായിക്കണം.താരം പറയുന്നു. തന്റെ വിദേശയാത്രയില് നിന്നുള്ള വീഡിയോകളും ചിത്രങ്ങളും ശാലിനി സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. ഇതിലൊരു വീഡിയോയാണ് മാറ്റങ്ങള് വരുത്തി പ്രചരിക്കുന്നത്.