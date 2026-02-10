അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ചൊവ്വ, 10 ഫെബ്രുവരി 2026 (17:14 IST)
തമിഴ്നാട്ടില് തരംഗം സൃഷ്ടിച്ച് അനശ്വര രാജന് നായികയായ വിത്ത് ലവ്. സൗന്ദര്യ രജനീകാന്തിന്റെ സിയോണ് ഫിലിംസും എംആര്പി എന്റര്ടൈന്മെന്റും ചേര്ന്ന് നിര്മിച്ച സിനിമയില് അബിഷന് ജീവിന്താണ് നായക കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫെബ്രുവരി ആറിന് റിലീസായ സിനിമ തമിഴ്നാട്ടില് നിന്ന് മാത്രം 7.53 കോടിയാണ് കളക്റ്റ് ചെയ്തത്. ആഗോള ബോക്സോഫീീല് 10.5 കോടി രൂപയാണ് 4 ദിവസം കൊണ്ട് സിനിമ നേടിയതെന്ന് ട്രേഡ് അനലിസ്റ്റായ സാക്നില്ക്ക് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നു.
ടൂറിസ്റ്റ് ഫാമിലി എന്ന സിനിമയില് സംവിധായകനായി അരങ്ങേറിയ അബിഷന് ജീവിന്താണ് സിനിമയിലെ നായകന്. നായകനെന്ന നിലയില് മികച്ച പ്രകടനമാണ് അഭിഷന് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം മമിതയ്ക്ക് ശേഷം അനശ്വരയ്ക്കും തമിഴ്നാട്ടില് വലിയ സ്വീകരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. മികച്ച അഭിപ്രായം നേടിയ സിനിമ വരും ദിവസങ്ങളില് കൂടുതല് വിജയമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അണിയറപ്രവര്ത്തകര്.