'ദൃശ്യം 3' ഡിജിറ്റൽ അവകാശങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കി ആമസോൺ പ്രൈം വീഡിയോസ്

രേണുക വേണു|
Last Modified വെള്ളി, 3 ഏപ്രില് 2026 (12:53 IST)
ജീത്തു ജോസഫ് ചിത്രം ദൃശ്യം 3
യുടെ ഡിജിറ്റൽ അവകാശങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കി ആംസോൺ പ്രൈം. ചിത്രത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ അവകാശങ്ങളുമായി ആശിർവാദ് സിനിമാസ് എന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസിന് ഇനി യാതൊരു ബന്ധവുമുണ്ടാവില്ല. ആമസോൺ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. 2021ൽ ഇറങ്ങിയ ദൃശ്യം 2 ആമസോൺ പ്രൈമിലൂടെ ഒടിടി റിലീസായിട്ടായിരുന്നു ചിത്രം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിയത്. ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രം തീയറ്ററിൽ റീ റിലീസ് ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഏപ്രിൽ പത്തിനാണ് റിലീസ്
അതേസമയം ദൃശ്യം 3 മോഹൻലാലിന്റെ ജന്മദിനമായ മെയ് 21നായിരിക്കും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തീയറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യുക. മെയ് 21നായിരുന്നു ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യുമെന്നായിരുന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ റിലീസ് മാറ്റിയ വിവരം നിർമാതാക്കളായ ആശിർവാദ് സിനിമാസ് തന്നെയാണ് അറിയിച്ചത്. ആശിർവാദ് സിനിമാസിന്റെ ബാനറിൽ ആന്റണി
പെരുമ്പാവൂരാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിങ് ഡിസംബർ ആദ്യം അവസാനിച്ചിരുന്നു.
മോഹൻലാലിനൊപ്പം മീന, എസ്തർ അനിൽ, അൻസിബ ഹസ്സൻ എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാനവേഷങ്ങളിലെത്തും. ചിത്രത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ചും ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും മൂന്നാം ഭാഗമെന്ന് സംവിധായകൻ നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. “ഒരു പ്രതീക്ഷയും ഇല്ലാതെ വരിക. ആദ്യ ഭാഗം പോലെയോ രണ്ടാം ഭാഗം പോലെയോ അല്ല ദൃശ്യം 3. നിങ്ങള് ഒരു ഭയങ്കര ജഗപൊഗ സിനിമ പ്രതീക്ഷിച്ചുവന്നാല് നിരാശയായിരിക്കും എന്നായിരുന്നു ദൃശ്യം 3യെ കുറിച്ച് മുൻപ് ജീത്തു ജോസഫ് പറഞ്ഞിരുന്നത്.