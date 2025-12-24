ബുധന്‍, 24 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
  1. കായികം
  2. മറ്റു കളികള്‍
  3. കായിക വാര്‍ത്ത

ഗെയിമിംഗ് ലോകത്തെ സൗദി വിഴുങ്ങുന്നു, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആർട്‌സിനെ (EA) ഏറ്റെടുക്കുന്നത് 4.5 ലക്ഷം കോടി രൂപയ്ക്ക്

Saudi arabia, Gaming sector, Electronics Arts, Acquisision,സൗദി അറേബ്യ, ഗെയിമിങ് സെക്ടർ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആർട്ട്സ്
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ബുധന്‍, 24 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (20:39 IST)
റിയാദ്: കേവലം എണ്ണപ്പാടങ്ങളിലെ വരുമാനത്തില്‍ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന ഒന്നല്ല സൗദി അറേബ്യയുടെ ഭാവി എന്ന് കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിന്‍ സല്‍മാന്‍ (MBS) വീണ്ടും ലോകത്തിന് കാട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വീഡിയോ ഗെയിം നിര്‍മ്മാതാക്കളില്‍ ഒന്നായ 'ഇലക്ട്രോണിക് ആര്‍ട്സിനെ' (Electronic Arts - EA) ഏകദേശം 55 ബില്യണ്‍ ഡോളറിന് (ഏകദേശം 4.5 ലക്ഷം കോടി രൂപ) ഏറ്റെടുക്കാനായി സൗദി ഒരുങ്ങുന്നുവെന്ന വാര്‍ത്തയാണ് ഇപ്പോള്‍ ടെക് ലോകത്ത് ചര്‍ച്ചയായിരിക്കുന്നത്.

ഓഹരി ഉടമകളുടെ സമ്മതത്തോടെ, ഓരോ ഓഹരിക്കും 210 ഡോളര്‍ എന്ന നിരക്കിലാണ് സൗദിയുടെ പബ്ലിക് ഇന്‍വെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫണ്ടിന്റെ (PIF) നേതൃത്വത്തിലുള്ള കണ്‍സോര്‍ഷ്യം കരാര്‍ ഉറപ്പിക്കുന്നത്. 2027-ഓടെ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാകുമ്പോള്‍, ഗെയിമിംഗ് ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യവല്‍ക്കരണവും ഏറ്റെടുക്കലുമായി ഇത് മാറും. ഫിഫ (ഇപ്പോള്‍ EA Sports FC), ബാറ്റില്‍ഫീല്‍ഡ്, നീഡ് ഫോര്‍ സ്പീഡ് തുടങ്ങിയ ആഗോള പ്രശസ്തിയുള്ള ഗെയിമുകളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഇതോടെ സൗദിക്ക് കീഴിലാകും.

സൗദിയുടെ 'വിഷന്‍ 2030' പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ നീക്കം. എണ്ണയിതര വരുമാനം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുക. 2030 ഓടെ സൗദിയെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗെയിമിംഗ് ഹബ്ബാക്കി മാറ്റുക എന്നിവയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനലക്ഷ്യം. വിനോദം, വിനോദസഞ്ചാരം എന്നീ മേഖലകളില്‍ വരുമാനം വര്‍ധിപ്പിക്കാനാണ് ഇത് വഴി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഇതാദ്യമായല്ല സ്‌പോര്‍ട്‌സ് മേഖലയില്‍ സൗദി ഇത്തരത്തില്‍ അഗ്രസീവ് ഇന്‍വെസ്റ്റ്മെന്റുകള്‍ നടത്തുന്നത്. നേരത്തെ സൗദി പ്രോ ലീഗിനായി ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്‍ഡോ, നെയ്മര്‍ തുടങ്ങി വമ്പന്‍ പേരുകളെ സൗദി രാജ്യത്തെത്തിച്ചിരുന്നു. ഇത് കൂടാതെ ഐപിഎല്‍ മാതൃകയില്‍ ലോകത്തെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് തുടങ്ങാനും സൗദി പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു. പിജിഎ ടൂറുമായി ലയിച്ചുകൊണ്ട് ഗോള്‍ഫിലും വലിയ നിക്ഷേപമാണ് സൗദി നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് പുറമെ 2034ലെ ഫിഫ ലോകകപ്പിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാനുള്ള അവകാശവും സൗദി നേടിയിരുന്നു.


ഇലക്ട്രോണിക് ആര്‍ട്സിനെ സ്വന്തമാക്കുന്നതിലൂടെ കോടിക്കണക്കിന് യുവാക്കളുടെ 'സ്‌ക്രീന്‍ ടൈം' നിയന്ത്രിക്കാനും അതുവഴി ആഗോള ഡിജിറ്റല്‍ സംസ്‌കാരത്തില്‍ സ്വാധീനം ചെലുത്താനും സൗദിക്ക് സാധിക്കും. സ്‌പോര്‍ട്‌സിലും ഇ-സ്‌പോര്‍ട്‌സിലും ഒരേപോലെ ആധിപത്യം പുലര്‍ത്തുന്ന ഈ പുതിയ 'സൗദി മോഡല്‍' വരും ദശകങ്ങളില്‍ ആഗോള ബിസിനസ്സ് സമവാക്യങ്ങളെ മാറ്റിയെഴുതുമെന്നാണ് നിരീക്ഷകര്‍ കരുതുന്നത്.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :