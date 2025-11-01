സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ശനി, 1 നവംബര് 2025 (19:06 IST)
ഇന്ത്യയ്ക്ക് 10,000 വര്ഷത്തിലേറെ ചരിത്രമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നതിനാല് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ നാഗരികതയായി ഇന്ത്യ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, വേള്ഡ് പോപ്പുലേഷന് റിവ്യൂ സര്വേ പ്രകാരം, ഇത് അങ്ങനെയല്ല. വാസ്തവത്തില് ഒരു മുസ്ലീം രാഷ്ട്രമാണ് ഈ പദവിക്ക് അര്ഹത നേടിയിരിക്കുന്നത്. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നാഗരികതയ്ക്ക് 1,00,000 വര്ഷത്തിലേറെ പഴക്കമുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.
നിലവിലെ ആഗോള ജനസംഖ്യയുടെ പ്രവണതകള് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി വേള്ഡ് പോപ്പുലേഷന് റിവ്യൂ സര്വേ ചരിത്രപരമായ ജനസംഖ്യാ ഡാറ്റ വിശകലനം ചെയ്തു. ഭൂമിയുടെ ഈ ഭാഗത്ത് 1,00,000 വര്ഷത്തിലേറെയായി ആളുകള് താമസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചുകൊണ്ട് ഇറാനെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന നാഗരികതയായി സര്വേ വിശേഷിപ്പിച്ചു.
മധ്യ വെങ്കല കാലഘട്ടത്തില് നിലനിന്നിരുന്നതായി കരുതപ്പെടുന്ന എലാമൈറ്റ് സാമ്രാജ്യവുമായി ഈ രാജ്യത്തെ ബന്ധപ്പെടുത്തി സര്വേ നടത്തി. ബിസി 3200-539 കാലഘട്ടത്തില് നിലനിന്നിരുന്ന, എലാമൈറ്റ് സാമ്രാജ്യം ആധുനിക ഇറാന്റെ പടിഞ്ഞാറും തെക്കുപടിഞ്ഞാറുമായി സ്ഥിതിചെയ്തിരുന്ന ഒരു പുരാതന നാഗരികതയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഖുസെസ്താന്, ഇലാം പ്രവിശ്യകളിലും തെക്കന് ഇറാഖിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും ഇന്നും ഈ നാഗരികത അതിന്റെ മുദ്ര പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വേള്ഡ് പോപ്പുലേഷന് റിവ്യൂ സര്വേ പ്രകാരം ഇന്ത്യ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന നാഗരികതകളില് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും ചൈന മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുമാണ്.