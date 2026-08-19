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  4. Error in Chief Minister's photograph in press release regarding Vizhinjam Port
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Wednesday, 19 August 2026 (08:22 IST)

വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം സംബന്ധിച്ച പത്രക്കുറിപ്പില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചിത്രത്തില്‍ പിശക്; രണ്ട് പിആര്‍ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലംമാറ്റി

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Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Wed, 19 Aug 2026 (08:35 IST)
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തിരുവനന്തപുരം: വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പത്രക്കുറിപ്പിലും പോസ്റ്ററിലും ഗുരുതരമായ പിശക് സംഭവിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്ന് പബ്ലിക് റിലേഷന്‍സ് വകുപ്പിലെ (പി.ആര്‍.ഡി) രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലംമാറ്റി. സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ പത്രക്കുറിപ്പ് വിഭാഗം ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസറായ സാബു പി.ആറിനെ കൊല്ലത്തേക്കും വെബ് ആന്‍ഡ് മീഡിയ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസറായ പ്രതീഷ് ഡി. മണിയെ ഡല്‍ഹിയിലേക്കും സ്ഥലംമാറ്റി.
 
വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പോസ്റ്ററിലും പത്രക്കുറിപ്പിലും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പകരം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്റെ ചിത്രം വന്നതിനെത്തുടര്‍ന്നാണ് ഈ നടപടി. പിഴവ് ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുന്നതിന് മുന്‍പ് തന്നെ ഈ വിവരങ്ങള്‍ ഔദ്യോഗിക ഗ്രൂപ്പില്‍ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഭരണപരമായ സൗകര്യാര്‍ത്ഥമാണ് സ്ഥലംമാറ്റങ്ങള്‍ നടത്തിയതെന്ന് പി.ആര്‍.ഡി (PRD) അറിയിച്ചു.
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ശ്രീനു എസ്
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