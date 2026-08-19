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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Wednesday, 19 August 2026 (08:39 IST)

ആഗോള എണ്ണ വില ഉയരുന്നു; ഇറാനുമായി ചര്‍ച്ചകളില്ലെന്ന് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡണ്ട് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്

US- Iran war, Oil price surge, Stock market crash,Iran attacks US bases
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Wed, 19 Aug 2026 (08:42 IST)
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ആഗോള എണ്ണ വില ഉയരുന്നു. ഇറാനുമായി ചര്‍ച്ചകളില്ലെന്ന് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡണ്ട് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഹോര്‍മോസ് തുറക്കാന്‍ അമേരിക്ക സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങള്‍ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന നിലപാടിലാണ് ഇറാന്‍. ഹോര്‍മോസ് പ്രതിസന്ധി നീണ്ടു പോകുന്നതോടെ ആഗോള എണ്ണ വില ഉയരുകയാണ്. ബ്രാന്റ് ക്രൂഡ് ബാരലിന് 91 ഡോളര്‍ കടന്നു. ഇതോടെ ഗള്‍ഫിനു പുറത്തുള്ള സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ എണ്ണ സംഭരണം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് സൗദി അറേബ്യയും യുഎഇയും. 
 
ഇറാന്റെ ആണവ അഭിലാഷങ്ങള്‍, യുഎസ് ഉപരോധങ്ങള്‍, ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കിന്റെ ഭാവി എന്നിവയെച്ചൊല്ലി വാഷിംഗ്ടണും ടെഹ്‌റാനും ഇപ്പോഴും അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളില്‍ അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ജൂണില്‍ ഇറാനുമായി ഒപ്പുവച്ച ധാരണാപത്രം നീട്ടാന്‍ വാഷിംഗ്ടണ്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് തിങ്കളാഴ്ച പറഞ്ഞു. ഒരു കരാറിലെത്താന്‍ ടെഹ്‌റാന്‍ താല്‍പ്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് സമ്മതിച്ചെങ്കിലും ആവശ്യമെന്ന് കരുതുന്ന നിബന്ധനകള്‍ അംഗീകരിക്കാന്‍ ഇറാന്‍ തയ്യാറല്ലെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
 
ചര്‍ച്ചകളിലെ ഏറ്റവും വിവാദപരമായ ഭാഗമായി ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്ക് ഉയര്‍ന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്. മെമ്മോറാണ്ടത്തിലെ ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 5 തന്ത്രപ്രധാനമായ ജലപാതയുടെ മേല്‍നോട്ടം വഹിക്കാന്‍ തങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നുവെന്ന് ഇറാന്‍ വാദിക്കുന്നു. അതേസമയം, ട്രംപ് കൂടുതല്‍ കര്‍ശനമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയും ജലപാതയുടെ മേല്‍ അമേരിക്ക ഔദ്യോഗികമായി നിയന്ത്രണം പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് നിര്‍ദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു.
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ശ്രീനു എസ്
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