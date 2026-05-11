ഒരു വർഷത്തേക്ക് സ്വർണം വാങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കൂ; പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അഭ്യർത്ഥനയ്ക്ക് പിന്നിലെ കാരണമെന്ത്?

രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഒരു വര്ഷത്തേക്ക് സ്വര്ണം വാങ്ങുന്നത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നടത്തിയ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് പിന്നാലെ പ്രമുഖ ജ്വല്ലറി കമ്പനികളുടെ ഓഹരികള് ഓഹരി വിപണിയില് കനത്ത ഇടിവ് . ടൈറ്റന് കമ്പനി, കല്യാണ് ജ്വല്ലേഴ്സ്, സെന്കോ ഗോള്ഡ് തുടങ്ങിയ
കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിലാണ് പ്രധാനമായും ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. സ്വര്ണാഭരണങ്ങളുടെ ആവശ്യകത കുറയുമെന്ന ആശങ്ക നിക്ഷേപകരില് ശക്തമായതോടെയാണ് വില്പ്പന സമ്മര്ദ്ദം ഉയര്ന്നത്.
ആഗോള സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വവും പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘര്ഷാവസ്ഥയും മൂലം ക്രൂഡ് ഓയില് വില ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നിര്ണായക അഭ്യര്ത്ഥന. ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനാണ്യ ശേഖരത്തിന് മേല് സമ്മര്ദ്ദം വര്ധിക്കാതിരിക്കാനാണ് അനാവശ്യ ഇറക്കുമതികള് കുറയ്ക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രം ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധര് വിലയിരുത്തുന്നു.
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വര്ണ ഉപഭോക്താക്കളില് ഒന്നാണ് ഇന്ത്യ. രാജ്യത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വര്ണത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും ഇറക്കുമതിയിലൂടെയാണ് എത്തുന്നത്. ഡോളര് നല്കി നടത്തുന്ന ഈ ഇറക്കുമതി രാജ്യത്തിന്റെ കറന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെഫിസിറ്റിനും വിദേശനാണ്യ ചെലവിനും വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. ഇതിനൊപ്പം ഇന്ധന ഇറക്കുമതി ചെലവും വര്ധിക്കുന്നതോടെ സാമ്പത്തിക സമ്മര്ദ്ദം കൂടുതല് ശക്തമായിരിക്കുകയാണ്.
വിവാഹങ്ങള്, ഉത്സവങ്ങള്, കുടുംബ നിക്ഷേപം എന്നിവയുമായി ഇന്ത്യന് സമൂഹത്തില് സ്വര്ണത്തിന് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെങ്കിലും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില് നിയന്ത്രിത ചെലവിന്റെ ആവശ്യകതയാണ് കേന്ദ്രം മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്. വിദേശ യാത്രകളും അനാവശ്യ ചെലവുകളും പരമാവധി കുറയ്ക്കണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ആഹ്വാനം ചെയ്തതായി ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നു. പ്രസ്താവനയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഓഹരി വിപണിയില് ജ്വല്ലറി കമ്പനികള്ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് നേരിട്ടത്. പ്രത്യേകിച്ച് സെന്കോ ഗോള്ഡ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള കമ്പനികളുടെ ഓഹരികള് കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു. വിവാഹ സീസണിലെ വില്പ്പനയെ ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയാണ് വിപണിയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചത്.
അതേസമയം ഇത് നിയമപരമായ വിലക്കോ നിയന്ത്രണമോ അല്ലെന്നും സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങള് പരിഗണിച്ചുള്ള പൊതുജന അഭ്യര്ത്ഥന മാത്രമാണെന്നും വിദഗ്ധര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. നിലവില് സ്വര്ണം വാങ്ങുന്നതില് നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നും സര്ക്കാര് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. 2013ലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്കാലത്ത് സ്വര്ണ ഇറക്കുമതിക്ക് മേല് അധിക നികുതി ഏര്പ്പെടുത്തിയ അനുഭവം വീണ്ടും ആവര്ത്തിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയും വിപണിയില് ഉയരുന്നുണ്ട്. എന്നാല് നിലവില് സര്ക്കാര് സ്വമേധയാ നിയന്ത്രിത ഉപഭോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നാണ് സാമ്പത്തിക നിരീക്ഷകര് വിലയിരുത്തുന്നത്.