'പ്രതിപക്ഷം നാരിശക്തിയുടെ ഭ്രൂണഹത്യ നടത്തി': വനിതാ സംവരണ ബിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിൽ വികാരാധീനനായി പ്രധാനമന്ത്രി

ന്യൂഡല്ഹി: വനിതാ സംവരണ ബില് ലോക്സഭയില് പരാജയപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ രൂക്ഷമായ വിമര്ശനങ്ങളുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു. ബില് പരാജയപ്പെട്ടത് രാജ്യത്തെ ഓരോ സ്ത്രീയെയും പോലെ തന്നെയും വേദനിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം, പ്രതിപക്ഷം രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിനായി സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങള് കവര്ന്നെടുക്കുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ചു. ശനിയാഴ്ച രാത്രി 8:30-നായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അപ്രതീക്ഷിത പ്രസംഗം.
രൂക്ഷമായ ആരോപണങ്ങള്
'നമ്മുടെ അമ്മമാരുടെയും സഹോദരിമാരുടെയും ദശാബ്ദങ്ങളായുള്ള സ്വപ്നങ്ങള് പൂവണിയാന് പോകുന്ന വേളയിലാണ് പ്രതിപക്ഷം അത് തകര്ത്തെറിഞ്ഞത്. ഇത് കേവലം ഒരു ബില്ലിന്റെ പരാജയമല്ല, മറിച്ച് രാജ്യത്തെ സ്ത്രീശക്തിക്ക് നേരെ നടത്തിയ ഭ്രൂണഹത്യയാണ്,' പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കോണ്ഗ്രസ്, ഡി.എം.കെ, തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസ്, സമാജ്വാദി പാര്ട്ടി തുടങ്ങിയ കക്ഷികള് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന് തടസ്സം നില്ക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. വംശീയ രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടികള്ക്ക് സാധാരണക്കാരായ സ്ത്രീകള് ഉയര്ന്നുവരുന്നതിലുള്ള ഭയമാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു.
ഭരണഘടനയുടെ 131-ാം ഭേദഗതി പ്രകാരം ലോക്സഭയിലും നിയമസഭകളിലും 33 ശതമാനം സീറ്റുകള് സ്ത്രീകള്ക്കായി സംവരണം ചെയ്യാനായിരുന്നു സര്ക്കാര് നീക്കം. നിലവിലെ 543 ലോക്സഭാ സീറ്റുകള് 816 ആയി വര്ദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള മണ്ഡലപുനര്നിര്ണ്ണയ ബില്ലിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഇത്. എന്നാല് സഭയില് ഹാജരായിരുന്ന 528 അംഗങ്ങളില് 298 പേര് അനുകൂലിച്ചപ്പോള് 230 പേര് ബില്ലിനെ എതിര്ത്തു. ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിക്ക് ആവശ്യമായ മൂന്നില് രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കാത്തതിനെത്തുടര്ന്ന് ബില് പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു.
വനിതാ സംവരണത്തിന് തങ്ങള് എതിരല്ലെന്നും എന്നാല് ഇതിനെ മണ്ഡലപുനര്നിര്ണ്ണയവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ദക്ഷിണേന്ത്യന് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രാതിനിധ്യം കുറയ്ക്കാനാണെന്നുമാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ വാദം. ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണത്തില് വിജയിച്ച സംസ്ഥാനങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കാനാണ് കേന്ദ്രം ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് രാഹുല് ഗാന്ധിയടക്കമുള്ള നേതാക്കള് ആരോപിച്ചു. സംവരണം ഉടന് നടപ്പിലാക്കണമെന്നും സീറ്റ് വര്ദ്ധനവിനായി കാത്തുനില്ക്കേണ്ടതില്ലെന്നും അവര് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം കേവലം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം മാത്രമാണെന്നും വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകള് മുന്നില്ക്കണ്ടുള്ള നാടകമാണെന്നും കോണ്ഗ്രസ് തിരിച്ചടിച്ചു. നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അഭിസംബോധനയോടെ വരും ദിവസങ്ങളിലും വനിതാ സംവരണം ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തില് ചര്ച്ചയാകുമെന്ന് ഉറപ്പായിരിക്കുകയാണ്.