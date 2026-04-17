വെള്ളി, 17 ഏപ്രില്‍ 2026
വിഴിഞ്ഞം ആഗോള മാരിടൈം ഹബ്ബാകും, നിർണായക തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ച് കേന്ദ്രം

അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പൽ ചാലുകളോടുള്ള സാമീപ്യവും സ്വാഭാവികമായ ആഴവും വിഴിഞ്ഞത്തിന് സിംഗപ്പൂർ, കൊളംബോ തുറമുഖങ്ങളേക്കാൾ മുൻതൂക്കം നൽകുന്നുണ്ട്.

Vizhinjam Port
തിരുവനന്തപുരം| Jithin Raj| Last Modified വെള്ളി, 17 ഏപ്രില്‍ 2026 (12:47 IST)
തിരുവനന്തപുരം: ആഗോള സമുദ്ര വ്യാപാരത്തിന്റെ ഗതിമാറ്റാൻ ശേഷിയുള്ള കരുത്തുമായി വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖം കുതിക്കുന്നു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചരക്കുകപ്പലുകളെ വരവേൽക്കാൻ സജ്ജമായതോടെ വിഴിഞ്ഞത്തെ ആഗോള മാരിടൈം ഹബ്ബാക്കി മാറ്റാനുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ് കേന്ദ്രം. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് ചരക്കുനീക്കത്തിലുണ്ടായ അനിശ്ചിതത്വവും തീരുമാനത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുദ്ധസാഹചര്യങ്ങൾ ബാധിക്കാത്ത സമുദ്രവ്യാപാര കേന്ദ്രമാണ് വിഴിഞ്ഞം വികസനത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പൽ ചാലുകളോടുള്ള സാമീപ്യവും സ്വാഭാവികമായ ആഴവും വിഴിഞ്ഞത്തിന് സിംഗപ്പൂർ, കൊളംബോ തുറമുഖങ്ങളേക്കാൾ മുൻതൂക്കം നൽകുന്നുണ്ട്.

ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലുള്ള അത്യാധുനിക ക്രെയ്‌നുകളും ലോജിസ്റ്റിക് സംവിധാനങ്ങളുമാണ് വിഴിഞ്ഞത്ത് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഇന്ത്യൻ തുറമുഖങ്ങളിൽ എത്തുന്ന വലിയ മദർഷിപ്പുകൾക്ക് ചരക്ക് ഇറക്കാൻ സൗകര്യമില്ലാത്തതിനാൽ കൊളംബോയെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. വിഴിഞ്ഞം പൂർണ്ണ സജ്ജമാകുന്നതോടെ ഇന്ത്യയുടെ ചരക്കുനീക്കം കൂടുതൽ വേഗത്തിലാകുകയും പ്രതിവർഷം കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വിദേശനാണ്യം ലാഭിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും.

വിഴിഞ്ഞത്തിന്റെ വരവ് കേരളത്തിന്റെ മാത്രമല്ല, രാജ്യത്തിന്റെ തന്നെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ വൻ കുതിച്ചുചാട്ടം ഉണ്ടാക്കും. തുറമുഖത്തോടനുബന്ധിച്ച് വരാനിരിക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോറിഡോറുകളും ലോജിസ്റ്റിക് പാർക്കുകളും പതിനായിരക്കണക്കിന് തൊഴിലവസരങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ട്രാൻസ്ഷിപ്പ്മെന്റ് മേഖലയിൽ ആഗോള തലത്തിൽ തന്നെ മൂന്നോ നാലോ പ്രധാന തുറമുഖങ്ങളുടെ പട്ടികയിലേക്ക് വിഴിഞ്ഞം ഉയർത്തപ്പെടുമെന്നാണ് വിദഗ്ദ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ.

നിർമ്മാണ ഘട്ടത്തിൽ ഒട്ടേറെ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ടെങ്കിലും അവയെല്ലാം മറികടന്നാണ് വിഴിഞ്ഞം ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നത്. അദാനി പോർട്‌സുമായി സഹകരിച്ചുള്ള ഈ സംരംഭം പൊതു-സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ (PPP) വിജയമാതൃക കൂടിയാണ്. റെയിൽ-റോഡ് കണക്റ്റിവിറ്റി കൂടി പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ വിഴിഞ്ഞം ലോകത്തിന് മുന്നിൽ കേരളത്തിന്റെ അഭിമാന അടയാളമായി മാറും.

ആഗോള ചരക്കുനീക്കത്തിൻ്റെ 40 ശതമാനവും കടന്നുപോകുന്നത് വിഴിഞ്ഞത്തിന് സമീപത്തുകൂടെയാണ്. ഇതുവഴി പോകുന്ന കപ്പലുകൾക്ക് ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാവുന്ന സംവിധാനവും ഇതിനാൽ വിഴിഞ്ഞത്ത് ആരംഭിക്കാനാകും. നിലവിലുള്ളതിൻ്റെ ഇരട്ടിയിലധികം നിക്ഷേപമാണ് സർക്കാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതിന് അദാനി ഗ്രൂപ്പിന് പുറമെ നിക്ഷേപ താത്പര്യമുള്ള സ്വകാര്യ മേഖലയിലുള്ളവർക്കും അവസരമൊരുക്കും. ഇതിനുള്ള വിഷൻ ഡോക്യുമെൻ്റ് തയ്യാറാക്കൽ നടപടികളിലാണ് കേന്ദ്രം.



