വ്യാഴം, 16 ഏപ്രില്‍ 2026
ഇന്ത്യയാകെ കടുത്ത ചൂടിൽ, താപനില 40°C കടന്നു, രണ്ടാഴ്ച കടുത്ത ചൂട് തുടരും, രാജ്യവ്യാപക മുന്നറിയിപ്പ്

Heat Stroke, Kerala Weather, Heat Alert
Jithin Raj| Last Modified വ്യാഴം, 16 ഏപ്രില്‍ 2026 (17:10 IST)

ഏപ്രില്‍ മാസത്തിലെ അതിതീവ്ര ചൂട് രാജ്യത്ത് ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇന്ത്യന്‍ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ പുതിയ മുന്നറിയിപ്പുകള്‍ പ്രകാരം, അടുത്ത ദിവസങ്ങളില്‍ ഇന്ത്യയിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളില്‍ താപനില അപകടകരമായ നിലവിലേക്കുയരും.

രാജ്യതലസ്ഥാനമായ ഡല്‍ഹിയില്‍ താപനില
40°C കടക്കുമെന്നാണ് പ്രവചനം.ഉത്തര്‍പ്രദേശ് രാജസ്ഥാന്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ താപനില 42-43c ലേക്ക് ഉയരും. ഏപ്രില്‍ 15-18 ഈ ഉഷ്ണതരംഗം മഹാരാഷ്ട്രയിലേക്കും മധ്യപ്രദേശിലേക്കും എത്തും. ഒഡീഷയുടെ തീരപ്രദേശങ്ങളില്‍ ഏപ്രില്‍ 15-18 താപനില ഉയരും. ഛത്തിസ്ഗഡില്‍ ഉഷ്ണതരമഗം 16-19 തീയതികളിലുണ്ടാകും. നാഗ്പൂര്‍, ഭോപ്പാല്‍,അമരാവതി, ഭുവനേശ്വര്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ താപനില 42- 45 വരെ ഉയരുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇതിനകം തന്നെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും താപനില 40°C കവിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് വിദര്‍ഭ മേഖലയില്‍ തുടര്‍ച്ചയായ ചൂട് തരംഗാവസ്ഥ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു.


ചൂട് വര്‍ധിച്ചതോടെ ആരോഗ്യ മേഖലയും അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ്. സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ആശുപത്രികള്‍ ഹീറ്റ് സ്‌ട്രോക്ക്, ഡീഹൈഡ്രേഷന്‍, ഹീറ്റ് എക്‌സോഷന്‍ കേസുകള്‍ നേരിടാന്‍ സജ്ജമാക്കുന്ന തിരക്കിലാണ്.

പ്രധാന ആരോഗ്യ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍:

* കൂടുതല്‍ വെള്ളവും ദ്രാവകങ്ങളും സ്വീകരിക്കുക
* ഉച്ച സമയത്ത് പുറത്തു പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക
* ലഘുവായ വസ്ത്രങ്ങള്‍ ധരിക്കുക
* വയോധികരും കുട്ടികളും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പുലര്‍ത്തുക

ഏപ്രില്‍-ജൂണ്‍ കാലയളവില്‍ ദൈര്‍ഘ്യമേറിയ ചൂട് തരംഗം സാധ്യത

ഇന്ത്യന്‍ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ വിലയിരുത്തലുകള്‍ പ്രകാരം, ഏപ്രില്‍ മുതല്‍ ജൂണ്‍ വരെ രാജ്യത്ത് സാധാരണയേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ ദിവസങ്ങള്‍ ചൂട് തരംഗം അനുഭവപ്പെടാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് 10 മുതല്‍ 20 ദിവസം വരെ നീളാനിടയുണ്ട്. മഴയുടെ കുറവും ആഗോള താപനില വര്‍ധനയും ചേര്‍ന്നതാണ് ഈ അതിതീവ്ര കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് പ്രധാന കാരണങ്ങളായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.



അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :