  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. ദേശീയം
  4. Udhav Sena MP poaching Sanjay raut allegations
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Wednesday, 17 June 2026 (14:13 IST)

മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വീണ്ടും കുതിരകച്ചവടം, ഒരു എം പിയ്ക്ക് വില 15 കോടി!, ആരോപണവുമായി സഞ്ജയ് റാവത്ത്

ഒരോ എംപിക്കും 15 കോടി രൂപ വീതമാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും റാവത്ത് ആരോപിച്ചു.

Sanjay Raut
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Wed, 17 Jun 2026 (14:13 IST) Updated: Wed, 17 Jun 2026 (14:16 IST)
google-news
മഹാരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയത്തെ വീണ്ടും ഉലച്ചുകൊണ്ട് ശിവസേന ഉദ്ധവ് താക്കറെ വിഭാഗത്തെ പിളര്‍ക്കാനായി അണിയറനീക്കങ്ങള്‍ സജീവമാണെന്ന ആരോപണവുമായി രാജ്യസഭ എം പി സഞ്ജയ് റാവത്ത്. ഒരോ എംപിക്കും 15 കോടി രൂപ വീതമാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും റാവത്ത് ആരോപിച്ചു.
 
ചാര്‍ട്ടേഡ് വിമാനങ്ങള്‍ വരെ സജ്ജമാക്കിയാണ് നീക്കം. നന്ദേഡ് വിമാനത്താവളത്തില്‍ 2 എംപിമാരെ കൊണ്ടുപോകാനായി സ്വകാര്യ വിമാനമയച്ചു. ഒരു റിക്ഷയ്ക്ക് പോലും വകയിലാത്തവരായിരുന്നു ഇവരെന്നും താക്കറെ എന്ന പേരിന്റെ ബലത്തിലാണ് അവര്‍ ചാര്‍ട്ടേര്‍ഡ് വിമാനയാത്ര ചെയ്യാന്‍ പാകത്തില്‍ വളര്‍ന്നതെന്നും സഞ്ജൗ റാവത്ത് പറഞ്ഞു. ബിജെപിയും ഷിന്ദേ വിഭാഗവും പണം വാഗ്ദാനം ചെയ്താലും ബാലാസാഹേബ് താക്കറെയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തില്‍ ഉറച്ചുനില്‍ക്കുന്നവര്‍ കൂറുമാറില്ലെന്നും സഞ്ജയ് റാവത്ത് പറഞ്ഞു.
 
 
ഉദ്ധവ് താക്കറെ ക്യാമ്പിലെ ലോക്സഭാ അംഗങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഏക്‌നാഥ് ഷിന്‍ഡെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ശിവസേന വിഭാഗംകൂറുമാറ്റ ചര്‍ച്ചകള്‍ ശക്തമാക്കിയതായാണ് രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള വിവരം. സഞ്ജൗ ദിന പാട്ടീല്‍,സഞ്ജയ് ദേശ്മുഖ്, നാഗേഷ് പാട്ടീല്‍ അഷ്ടിക്കര്‍, ഓമ്രാജെ നിംബാല്‍ക്കര്‍, ഭാവുസാഹേബ് വഖ്ചൗരെ,സഞ്ജയ് യാദവ് എന്നിങ്ങനെ 6 എംപിമാര്‍ ഷിന്ദേ ക്യാമ്പുമായി സമ്പര്‍ക്കം പുലര്‍ത്തുന്നതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. 
 
ലോക്സഭാ കക്ഷിയില്‍ വരാനിരിക്കുന്ന വലിയ പ്രതിസന്ധി തടയാന്‍ പാര്‍ട്ടി പാര്‍ലമെന്ററി ചീഫ് അരവിന്ദ് സാവന്ത് ഒന്‍പത് എംപിമാര്‍ക്കും അടിയന്തരമായി വിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ചേരുന്ന നിര്‍ണ്ണായക പാര്‍ട്ടി യോഗത്തില്‍ എല്ലാ എംപിമാരും നിര്‍ബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണമെന്ന് വിപ്പില്‍ പറയുന്നു.
 
 'പാര്‍ട്ടിയുടെ ചിഹ്നത്തിലും ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ നേതൃത്വത്തിലും വോട്ട് നേടി ജയിച്ച് ഭവാനി മാതാവിന്റെയും സായിബാബയുടെയും നാമത്തില്‍ പാര്‍ട്ടിയില്‍ ഉറച്ചുനില്‍ക്കുമെന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തവര്‍ക്ക് ചതിക്കാന്‍ അവകാശമില്ലെന്നും അങ്ങനെ പിന്നില്‍ നിന്നും കുത്തുന്ന വഞ്ചകരെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ജനങ്ങള്‍ വെറുതെ വിടില്ലെന്നും പാര്‍ട്ടി വിടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ ആദ്യം തങ്ങളുടെ എംപി സ്ഥാനം രാജിവെയ്ക്കണമെന്നും സഞ്ജയ് റാവത്ത് വ്യക്തമാക്കി.
 
പാര്‍ട്ടിയില്‍ ഔദ്യോഗികമായി ഇതുവരെ പിളര്‍പ്പ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും പുറത്തുവരുന്ന മാധ്യമ റിപ്പോര്‍ട്ടുകളെ അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് സഞ്ജയ് റാവത്ത് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. തിരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍ അട്ടിമറിക്കാനും പാര്‍ട്ടികളെ പിളര്‍ത്താനും ബിജെപിയും സഖ്യകക്ഷികളും നിരന്തരമായി ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കുകയാണെന്ന് നേതാക്കള്‍ ആരോപിച്ചു.
 
2022-ല്‍ പാര്‍ട്ടിയിലുണ്ടായ ആദ്യ പിളര്‍പ്പിന് സമാനമായ സാഹചര്യം വീണ്ടും ആവര്‍ത്തിക്കാതിരിക്കാന്‍ ശക്തമായ നിയമപോരാട്ടങ്ങള്‍ക്കും പാര്‍ട്ടി തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. വരും മണിക്കൂറുകളില്‍ മഹാരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയത്തിലും പാര്‍ലമെന്റിലും നിര്‍ണ്ണായകമായ പല നീക്കങ്ങളും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.ALSO READ: എക്സലോജിക് കേസ്: ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി ഇഡി ഓഫീസിലെത്തി വീണ,കനത്ത സുരക്ഷ
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

സംസ്ഥാനത്ത് ഷിഗെല്ല പടരുന്നു; ജാഗ്രത പാലിക്കുക

സംസ്ഥാനത്ത് ഷിഗെല്ല പടരുന്നു; ജാഗ്രത പാലിക്കുകകഴിഞ്ഞദിവസം സ്‌കൂളിലെ തന്നെ മൂന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഷിഗല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു

കോൺഗ്രസ് പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തുന്നവർ; ഡിഎംകെ-ആം ആദ്മി മുന്നണിയിലേക്ക് സിപിഎം എത്തുമോ?

കോൺഗ്രസ് പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തുന്നവർ; ഡിഎംകെ-ആം ആദ്മി മുന്നണിയിലേക്ക് സിപിഎം എത്തുമോ?കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ആം ആദ്മി നേതാവ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനെ വേട്ടയാടിയപ്പോൾ അതിനൊപ്പം കൂടിയവരാണ് കോൺഗ്രസ്

ജോലി പോകുമോ?, മൂന്ന് വർഷത്തിനകം ജീവനക്കാരിൽ പകുതിയും എ ഐ ഏജൻ്റാകും, ഇന്ത്യൻ ഐടി മേഖലയെ ഞെട്ടിച്ച് ടിസിഎസ്

ജോലി പോകുമോ?, മൂന്ന് വർഷത്തിനകം ജീവനക്കാരിൽ പകുതിയും എ ഐ ഏജൻ്റാകും, ഇന്ത്യൻ ഐടി മേഖലയെ ഞെട്ടിച്ച് ടിസിഎസ്ടിസിഎസിന്റെ 31-ാമത് വാര്‍ഷിക ജനറല്‍ മീറ്റിംഗിലാണ് ചന്ദ്രശേഖരന്‍ ഈ നിര്‍ണായക പരാമര്‍ശം നടത്തിയത്.

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സംഘപരിവാറിനു വഴങ്ങുന്നോ? സെനറ്റ് നിയമനം വിവാദത്തിൽ

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സംഘപരിവാറിനു വഴങ്ങുന്നോ? സെനറ്റ് നിയമനം വിവാദത്തിൽബിജെപി ദേശീയ സമിതി അംഗം ജെ.പ്രമീളാദേവി ഉൾപ്പെടെ 19 സംഘപരിവാർ അനുകൂലികളെയാണ് ഗവർണർ സെനറ്റിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്

കെഎസ്ആർടിസിയിലെ സൗജന്യയാത്ര, ആദ്യ 100 ദിനം ഓർഡിനറി ബസുകളിൽ മാത്രം, പിന്നീട് മറ്റ് ബസുകളിലും!

കെഎസ്ആർടിസിയിലെ സൗജന്യയാത്ര, ആദ്യ 100 ദിനം ഓർഡിനറി ബസുകളിൽ മാത്രം, പിന്നീട് മറ്റ് ബസുകളിലും!മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശനും ഗതാഗത മന്ത്രി സിപി ജോണും നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയിലാണ് ധാരണയായത്.

മാധ്യമപ്രവർത്തകരല്ലാത്ത പുരുഷന്മാരെല്ലാം ഇറങ്ങണം, കെഎസ്ആർടിസി ബസിൽ ആക്രോശിച്ച് ഫാത്തിമ തഹ്ലിയ (വീഡിയോ)

മാധ്യമപ്രവർത്തകരല്ലാത്ത പുരുഷന്മാരെല്ലാം ഇറങ്ങണം, കെഎസ്ആർടിസി ബസിൽ ആക്രോശിച്ച് ഫാത്തിമ തഹ്ലിയ (വീഡിയോ)യുഡിഎഫ് സര്‍ക്കാരിന്റെ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് കെഎസ്ആര്‍ടിസി ബസുകളില്‍ സൗജന്യയാത്ര ഏര്‍പ്പെടുത്തികൊണ്ടുള്ള പ്രിയദര്‍ശിനി പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനവേളയിലാണ് വിവാദസംഭവമുണ്ടായത്.

യുദ്ധം കഴിഞ്ഞാലും വിലക്കയറ്റം തല്‍ക്കാലം തുടരും; കാരണം ഇതാണ്

യുദ്ധം കഴിഞ്ഞാലും വിലക്കയറ്റം തല്‍ക്കാലം തുടരും; കാരണം ഇതാണ്ഇറാനും അമേരിക്കയും ഔദ്യോഗികമായി കരാര്‍ ഒപ്പിടുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച ഹോര്‍മോസ് കടലിടുക്ക് പൂര്‍ണമായി തുറക്കും എന്നാണ് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡോ പറഞ്ഞത്. ഹോര്‍മൂസ് തുറന്ന് എണ്ണ നീക്കം പഴയപടി ആയാലും അതിന്റെ ഗുണം ലഭിക്കുവാന്‍ കുറച്ചു നാളുകള്‍ എടുക്കുമെന്ന് വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നു.

പിഎം ശ്രീയിലും യു-ടേൺ; സതീശൻ സർക്കാർ തുടർന്നേക്കും

പിഎം ശ്രീയിലും യു-ടേൺ; സതീശൻ സർക്കാർ തുടർന്നേക്കുംപി എം ശ്രീ പദ്ധതിയിൽ യു-ടേണുമായി സതീശൻ സർക്കാർ. പ്രതിപക്ഷത്തായിരുന്നപ്പോൾ പദ്ധതിയെ എതിർത്തിരുന്ന യുഡിഎഫ് ഇപ്പോൾ പദ്ധതി തുടരണമെന്ന നിലപാടിലാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി ഒരു യുദ്ധത്തിനില്ലെന്ന ബിജെപി അനുകൂല നിലപാടാണ് സതീശൻ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നത്.

വരും മണിക്കൂറുകളില്‍ ഈ ജില്ലകളില്‍ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; ഓറഞ്ച് അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു

വരും മണിക്കൂറുകളില്‍ ഈ ജില്ലകളില്‍ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; ഓറഞ്ച് അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചുഅടുത്ത 3 മണിക്കൂറില്‍ കേരളത്തിലെ എറണാകുളം, തൃശൂര്‍, മലപ്പുറം (ഓറഞ്ച് അലര്‍ട്ട് : അടുത്ത മൂന്ന് മണിക്കൂര്‍ മാത്രം) ജില്ലകളില്‍ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില്‍ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ ശക്തമായ മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറില്‍ 40 കിലോമീറ്റര്‍ വരെ വേഗതയില്‍ ശക്തമായ കാറ്റിനും തിരുവനന്തപുരം,

ആലിംഗനമില്ല, ഹസ്തദാനം മാത്രം; 16 മാസത്തിനുശേഷം ജി 7 ഉച്ചകോടിയില്‍ മോദിയും ട്രംപും കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോള്‍

ആലിംഗനമില്ല, ഹസ്തദാനം മാത്രം; 16 മാസത്തിനുശേഷം ജി 7 ഉച്ചകോടിയില്‍ മോദിയും ട്രംപും കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോള്‍16 മാസത്തിനു ശേഷമുള്ള അവരുടെ ആദ്യത്തെ നേരിട്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയാണിത്. കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കിടെ നേതാക്കള്‍ പരസ്പരം കൈ കുലുക്കുന്നത് കാണാമായിരുന്നു. ആലിംഗനങ്ങള്‍ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായില്ല.