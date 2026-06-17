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ആലിംഗനമില്ല, ഹസ്തദാനം മാത്രം; 16 മാസത്തിനുശേഷം ജി 7 ഉച്ചകോടിയില് മോദിയും ട്രംപും കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോള്
ഫ്രാന്സിലെ ഇവിയനില് നടന്ന ജി 7 ഉച്ചകോടിക്കിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപും ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത് ലോക ശ്രദ്ധ നേടി. 16 മാസത്തിനു ശേഷമുള്ള അവരുടെ ആദ്യത്തെ നേരിട്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയാണിത്. കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കിടെ നേതാക്കള് പരസ്പരം കൈ കുലുക്കുന്നത് കാണാമായിരുന്നു. ആലിംഗനങ്ങള് ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായില്ല.
ഇന്ത്യന് സമയം ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം 6:30 ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഇരു നേതാക്കളും തമ്മിലുള്ള പൂര്ണ്ണമായ ഉഭയകക്ഷി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് മുന്നോടിയായാണ് ഈ ഹ്രസ്വ കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നത്. വ്യാപാരം, തന്ത്രപരമായ സഹകരണം, പ്രാദേശിക സുരക്ഷ, പശ്ചിമേഷ്യയിലെ വികസനങ്ങള് എന്നിവയുള്പ്പെടെ നിരവധി വിഷയങ്ങള് ചര്ച്ചയില് ഉള്പ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കില് യുഎസ് നാവികസേന ലക്ഷ്യമിട്ടതായി റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട വാണിജ്യ കപ്പലുകളിലെ ഇന്ത്യന് നാവികര് മരിച്ചതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകള് വര്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ ചര്ച്ച. ഓപ്പറേഷന് സിന്ദൂരിനെയും ന്യൂഡല്ഹിയില് ഉയര്ന്ന തീരുവ ചുമത്താനുള്ള വാഷിംഗ്ടണിന്റെ തീരുമാനത്തെയും തുടര്ന്ന് ഇന്ത്യ-യുഎസ് ബന്ധങ്ങള് വെല്ലുവിളികള് നേരിട്ടതിനുശേഷം മോദിയും ട്രംപും തമ്മിലുള്ള ആദ്യ നേരിട്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയായിരിക്കും ഇത്. ഇരു സര്ക്കാരുകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളുടെ ഗതിയെക്കുറിച്ച് ഈ സംഭവവികാസങ്ങള് ആശങ്കകള്ക്ക് കാരണമായി.