ബുധന്‍, 24 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. ദേശീയം

20 വർഷത്തെ പിണക്കം അവസാനിക്കുന്നു; മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കൈകോർക്കാനൊരുങ്ങി താക്കറെ സഹോദരന്മാർ

മുൻസിപ്പൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺ​ഗ്രസുമാസി സഖ്യമില്ലാതെയായിരിക്കും ഇരുവരും മത്സരിക്കുക.

Uddhav Thackeray, Raj Thackeray, Maharashtra Politics, BMC election, Shivasena UBT
രേണുക വേണു| Last Updated: ബുധന്‍, 24 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (08:12 IST)

20 വർഷം നീണ്ട രാഷ്ട്രീയപ്പിണക്കങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ച് കൈകോർക്കാനൊരുങ്ങി താക്കറെ സഹോദരന്മാർ.
ജനുവരി 15ന് മുംബൈ മുൻസിപ്പൽ കോർപറേഷൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെയാണ് ഉദ്ധവ് വിഭാ​ഗം നേതാവ് ഉദ്ധവ് താക്കറേയുടേയും, മഹാരാഷ്ട്ര നവനിർമാൺ സേന നേതാവ് രാജ് താക്കറേയുടേയും നിർണായക തീരുമാനം. ഇത് സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം ബുധനാഴ്ച ചേരുന്ന യോ​ഗത്തിൽ ഉണ്ടായേക്കുമെന്ന് ശിവസേന യുബിടി നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവത്ത് പറഞ്ഞു.

227 സീറ്റുകളിലേക്കായി നടക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 150 സീറ്റുകളിലായിരിക്കും ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ ശിവസേന യുബിടി മത്സരിക്കുക. 77 സീറ്റുകളിലായിരിക്കും രാജ് താക്കറെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എംഎൻഎസ് മത്സരിക്കും. മറാത്തി ആധിപത്യമുള്ള ദാദർ, മാഹിം, പരേൽ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ സീറ്റുകൾ സംബന്ധിച്ച് ഇരുപാർട്ടികളും അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ സീറ്റ് വിഭജനം സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകളിൽ അന്തിമതീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്നും പ്രകടനപത്രിക തയ്യാറാക്കുമെന്നാണ് സൂചന.

പ്രൈമറി സ്കൂളുകളിൽ ഹിന്ദി അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള മഹായുതി സർക്കാരിൻ്റെ നീക്കം താക്കറെ സഹോദരന്മാരുടെ കൈകോർക്കലിനെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മുതിർന്ന ശിവസേന യുബിടി നേതാവ് പറഞ്ഞു. മുൻസിപ്പൽ കോർപറേഷൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ അധികാരം വീണ്ടെടുക്കണമെന്നും ഒരുമിച്ച് പോരാടുന്നതിലെ കരുത്ത് ഇരുവരും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മുംബൈ കോർപറേഷനിലെ 20ശതമാനത്തോളം വരുന്ന മുസ്ലിം വോട്ടുകളേയും ഇക്കുറി തിരഞ്ഞെടപ്പിൽ താക്കറെ സഹോദരന്മാർ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് മത്സരിക്കുന്നതോടെ മറാത്തി വോട്ടുകളുടെ വിഭജനം തടയാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയനിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ.

അതേസമയം മുൻസിപ്പൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺ​ഗ്രസുമാസി സഖ്യമില്ലാതെയായിരിക്കും ഇരുവരും മത്സരിക്കുക. കോൺ​ഗ്രസുമായി ചർച്ചയ്ക്കില്ലെന്നും ശത്രുതത ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുമെന്നും ശിവസേന യുബിടി നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവത്ത് വ്യക്തമാക്കി. ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം കോൺ​ഗ്രസിൻ്റെ പിന്തുണ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കാനാകുമെന്നതിൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ്. രാജ് താക്കറെയുടെ കാര്യത്തിൽ തങ്ങളുടെ നിലപാടുകളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നുവെന്നും ആവശ്യമെങ്കിൽ ഉദ്ധവ് സേനയുമായുള്ള സഖ്യം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോലും തയ്യാറാണെന്നുമാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രതികരണം. ഭാഷയുടെയും മതത്തിന്റെയും പേരിൽ വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് തങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അകന്നുനിന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ആ അകലം തുടർന്നും നിലനിർത്തുമെന്നും എൻസിപി ശരദ് പവാർ വിഭാ​ഗവുമായി ചിലപ്പോൾ സഖ്യമുണ്ടാക്കിയേക്കുമെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സച്ചിൻ സാവന്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

എന്നാൽ മാന്യമായി സീറ്റ് നൽകാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ താക്കറെ സഹോദരന്മാരുമായി കൈകോർക്കാനാണ് എൻസിപി ശരദ് പവാർ വിഭാ​ഗത്തിന്റെ പദ്ധതി. 50 മുതൽ 55 സീറ്റുകൾ വരെ ശരദ് പവാർ എൻസിപി ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്നും 10-15 സീറ്റുകൾ വരെ നൽകാമെന്ന് താക്കറെ സഹോദരന്മാർ സമ്മതിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :