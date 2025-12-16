ചൊവ്വ, 16 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
ക്ലാസ്സ് മുറിയിലിരുന്ന് മദ്യപിച്ച ആറ് പെണ്‍കുട്ടികളെ സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തു, അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് സര്‍ക്കാര്‍

സംഭവത്തില്‍ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ചൊവ്വ, 16 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (19:27 IST)
ചെന്നൈ: ക്ലാസ് മുറിയില്‍ മദ്യപിച്ചതിന് ആറ് വിദ്യാര്‍ത്ഥിനികളെ സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തു. തിരുനെല്‍വേലിയിലെ പാളയംകോട്ടൈയിലുള്ള ഒരു സര്‍ക്കാര്‍ എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളിലെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ത്ഥിനികളെയാണ് സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തത്. സംഭവത്തില്‍ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്.

സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായ വീഡിയോയെ തുടര്‍ന്നാണ് സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞത്. വീഡിയോയില്‍ ക്ലാസ് മുറിക്കുള്ളില്‍ യൂണിഫോം ധരിച്ച പെണ്‍കുട്ടികള്‍ വൃത്താകൃതിയില്‍ ഇരിക്കുന്നത് കാണാം. അവരുടെ ക്ലാസിലെ ഒരു പെണ്‍കുട്ടിയാണ് വീഡിയോ പകര്‍ത്തിത്. വീഡിയോ വൈറലായതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് കുട്ടികളെ 'സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തത്.

അവര്‍ക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് മദ്യം ലഭിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. കുട്ടികളെ പരീക്ഷ എഴുതാന്‍ അനുവദിക്കുമെന്ന് സ്‌കൂള്‍ അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ എല്ലാ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെയും കൗണ്‍സിലിംഗിന് വിധേയമാക്കുമെന്ന് അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി.


