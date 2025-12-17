വ്യാഴം, 18 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
ഡൽഹിയിലെ വായു മലിനീകരണം രൂക്ഷം, ഓഫീസുകളിൽ പകുതി ജീവനക്കാർക്ക് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ഏർപ്പെടുത്തി

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ബുധന്‍, 17 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (18:44 IST)
വായു മലിനീകരണം രൂക്ഷമായതിനെ തുടര്‍ന്ന് രാജ്യതലസ്ഥാനത്തില്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ കടുപ്പിച്ചു. ഗ്രേഡഡ് റെസ്‌പോണ്‍സ് ആക്ഷന്‍ പ്ലാന്‍ നാലാം ഘട്ടം പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് സര്‍ക്കാരിന്റെ നടപടി. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിലും ഓഫീസുകളിലും വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലും 50 ശതമാനം ജീവനക്കാര്‍ക്ക് മാത്രമാണ് ഹാജരാകാന്‍ അനുമതി നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ള ജീവനക്കാര്‍ക് വര്‍ക്ക് ഫ്രം ഹോം ചെയ്യാനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ തൊഴില്‍ വകുപ്പ് ചൊവ്വാഴ്ച പുറത്തിറക്കി.

ഡിസംബര്‍ 18 മുതല്‍ ഈ ഹാജര്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ പ്രാബല്യത്തിലാകും. ജയിലുകള്‍, ആരോഗ്യസേവനങ്ങള്‍,പൊതുഗതാഗത, വൈദ്യുതി തുടങ്ങിയ അവശ്യ സര്‍വീസുകള്‍ക്ക് ഈ നിയന്ത്രണങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഇളവ് ലഭിക്കും. ഗ്രേഡഡ് റെസ്‌പോണ്‍സ് ആക്ഷന്‍ പ്ലാന്‍ നിയന്ത്രണങ്ങളില്‍ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട നിര്‍മാണ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് 10,000 രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുമെന്ന് തൊഴില്‍ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഗ്രാപ് സ്റ്റേജ് 3 പ്രകാരം 16 ദിവസമാണ് നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നിര്‍ത്തിചെച്ചത്. ഗ്രാപ് 4 മായി ബന്ധപ്പെട്ട നഷ്ടപരിഹാരം നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ നീക്കിയ ശേഷം കണക്കാക്കും. രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത തൊഴിലാളികള്‍ക്കാണ് ഇത് ലഭിക്കുക. കൂടുതല്‍ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് അവസരം നല്‍കുന്നതിനായി രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ പോര്‍ട്ടല്‍ തുറന്നതായും അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.



