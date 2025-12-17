സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
ബുധന്, 17 ഡിസംബര് 2025
ഡല്ഹിയിലെ മലിനീകരണ തോത് ക്രമാതീതമായി വര്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തില് മലിനീകരണം അതിന്റെ ഉറവിടത്തില് തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതില് ശക്തമായ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഡല്ഹി സര്ക്കാര് ശ്രമങ്ങള് ഊര്ജിതമാക്കി. ഈ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി, ദേശീയ തലസ്ഥാനം മോശം വായു ഗുണനിലവാരവുമായി പൊരുതുന്നത് തുടരുന്നതിനാല് മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് (PUCC) ഇല്ലാത്ത വാഹന ഉടമകള്ക്ക് ഡിസംബര് 18 വ്യാഴാഴ്ച മുതല് പെട്രോള് പമ്പുകളില് ഇന്ധനം നിഷേധിക്കുമെന്ന് ഡല്ഹി പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി മഞ്ജീന്ദര് സിംഗ് സിര്സ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
കൂടാതെ, ഡല്ഹിക്ക് പുറത്ത് നിന്ന് വരുന്ന സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങള് സംബന്ധിച്ച് കര്ശന നിയമങ്ങള് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും BS-VI എമിഷന് മാനദണ്ഡങ്ങള് പാലിക്കാത്തതുമായ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങള് ദേശീയ തലസ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാന് അനുവദിക്കില്ല. അമിതമായ പുക പുറന്തള്ളുന്നതിലൂടെ വായു മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്ന വാഹനങ്ങള്ക്ക് ഈ തീരുമാനം പ്രത്യേകിച്ചും ബാധകമാകും.
ഡല്ഹിയുടെ അതിര്ത്തികളില് നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഏജന്സികള്ക്ക് ഈ നിയമം ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കാന് നിര്ദ്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. നിര്മ്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് മൂലമുണ്ടാകുന്ന പൊടി മലിനീകരണത്തിനെതിരെയും സര്ക്കാര് കര്ശന നടപടികള് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇഷ്ടിക, മണല്, സിമന്റ്, മറ്റ് നിര്മ്മാണ വസ്തുക്കള് എന്നിവയുടെ ഗതാഗതം ഡല്ഹിയില് പൂര്ണ്ണമായും നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.
സെപ്റ്റംബറില് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് നിയമലംഘനം നടത്തിയതിന് പുറപ്പെടുവിച്ച ആകെ ചലാനുകളില് 54,615 എണ്ണം PUCC ഇല്ലാതെ വാഹനമോടിച്ചതിനാണ്. ഇത് 17 ശതമാനമാണ്.