ബുധന്‍, 17 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
ബോണ്ടി ബീച്ച് ഷൂട്ടിംഗ്: ഷൂട്ടര്‍ സാജിദ് അക്രം ഇന്ത്യന്‍ വംശജന്‍, 2022 ല്‍ ഹൈദരാബാദ് സന്ദര്‍ശിച്ചു

ഇവര്‍ പാകിസ്ഥാനിലെ ലാഹോറില്‍ നിന്നുള്ളവരാണെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടാണ് വന്നിരുന്നത്.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ബുധന്‍, 17 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (09:13 IST)
ഞായറാഴ്ച ഓസ്ട്രേലിയയിലെ സിഡ്നിയില്‍ നടന്ന ബോണ്ടി ബീച്ച് ഭീകരാക്രമണ കേസില്‍ പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നു. ബോണ്ടി ബീച്ച് ആക്രമണകാരികളില്‍ ഒരാള്‍ ഇന്ത്യന്‍ വംശജനാണെന്നും 2022 ല്‍ അവസാനമായി ഹൈദരാബാദ് സന്ദര്‍ശിച്ചെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട്. രണ്ട് ആക്രമണകാരികള്‍ അച്ഛനും മകനുമായ സാജിദ് അക്രം (50), നവീദ് അക്രം (24) എന്നിവരാണെന്ന് നേരത്തേ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. ഇവര്‍
സാജിദ് അക്രം ഹൈദരാബാദില്‍ നിന്നുള്ളയാളാണെന്നും 1998 നവംബറില്‍ ജോലി തേടി ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് കുടിയേറുന്നതിനുമുമ്പ് ഇവിടെ നിന്ന് ബി.കോം ബിരുദം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയതായും തെലങ്കാന പോലീസ് ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍ ബി ശിവധര്‍ റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു. ഏകദേശം 27 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് സ്റ്റുഡന്റ് വിസയില്‍ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് കുടിയേറിയ ശേഷം സാജിദ് അക്രം രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ ഇന്ത്യ സന്ദര്‍ശിച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്.

അക്രത്തിന്റെ അടുത്ത കുടുംബം ഹൈദരാബാദിലാണ് താമസിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂത്ത സഹോദരന്‍ ഒരു ഡോക്ടറാണെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ കണ്ടെത്തി. സാജിദ് അക്രം ഇന്ത്യന്‍ പാസ്പോര്‍ട്ട് കൈവശം വച്ചിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകന്‍ നവീദ് അക്രവും മകളും ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് ജനിച്ചത്. അവര്‍ ഓസ്ട്രേലിയന്‍ പൗരന്മാരാണ്.- തെലങ്കാന ഡിജിപിയുടെ പത്രക്കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നു.


