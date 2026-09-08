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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Tuesday, 8 September 2026 (12:48 IST)

പരീക്ഷക്രമക്കേട്: മഹാരാഷ്ട്രയുടെ തെരുവുകള്‍ നിറച്ച് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍, എംപിഎസ്സി ചെയര്‍മാന്റെ രാജിയടക്കം ആവശ്യങ്ങള്‍, പിന്തുണയുമായി രാഹുല്‍ ഗാന്ധി

Maharashtra MPSC, Exam failure, Rahul Gandhi, Student protests
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Tue, 8 Sep 2026 (12:37 IST)
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തുടര്‍ച്ചയായ പരീക്ഷാക്രമക്കേടുകളില്‍ മഹാരാഷ്ട്രയിലും വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു. ദില്ലിയ്ക്കും ജാര്‍ഖണ്ഡിനും ശേഷമാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലും വിദ്യാര്‍ഥി സമരങ്ങള്‍ ശക്തമായിരിക്കുന്നത്. എഫ്ഡിഎ പരീക്ഷാപെപ്പര്‍ ചോര്‍ന്നതും സമാനമായി പല പരീക്ഷകളിലെ ചോദ്യപേപ്പര്‍ ചോര്‍ച്ചകളും പരീക്ഷ റദ്ദാക്കിയ സംഭവങ്ങളുമെല്ലാം ഉയര്‍ത്തിയാണ് വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ പ്രതിഷേധം. സമരത്തിന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി, സുപ്രിയ സുലേ തുടങ്ങിയ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കള്‍ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എം പി എസ് സി ചെയര്‍മാനും സെക്രട്ടറിയും അടക്കമുള്ളവരുടെ രാജിയടക്കമുള്ള ആവശ്യങ്ങളാണ് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ഉയര്‍ത്തുന്നത്.
 
പുനെയിലെ വിദ്യാര്‍ഥി സമരം ഒരു പരീക്ഷയുടെയും നിയമനത്തിന്റെയോ പ്രശ്‌നമല്ലെന്നും മൊത്തം സിസ്റ്റം തകര്‍ന്നു എന്ന വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ ബോധ്യത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണെന്നും ലോകസഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് സമ്പൂര്‍ണ്ണ പിന്തുണയാന് എന്‍സിപി നേതാവ് സുപ്രിയ സുലെ, ശിവസേന നേതാവ് ആദിത്യ താക്കറെ, മറാത്ത നേതാവ് മനോജ് ജാരങ്കെ എന്നിവര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിഷയത്തില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ ഏഴംഗ ഉന്നത സമിതിയിയെ മഹാരാഷ്ട്ര സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും ഇത് കൊണ്ട് പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ തണുപ്പിക്കാനായിട്ടില്ല. സിജെപിയും സമരത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
 
 പേപ്പര്‍ ചോര്‍ച്ചകളില്‍ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം, എം പി എസ് സി ചെയര്‍മാന്‍, സെക്രട്ടറി എന്നിവരുടെ രാജി, പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പില്‍ നിന്ന് സ്വകാര്യ ഏജന്‍സികളെ പുറത്താക്കല്‍ തുടങ്ങിയവയാണ് വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ ആവശ്യം. ഇതെല്ലാം അംഗീകരിക്കും വരെയും സമരം തുടരുമെന്നാണ് വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ പ്രഖ്യാപനം.ALSO READ: മോദി ഭരണമല്ലെ, എല്ലാം ഗുജറാത്തിലേക്കാണല്ലോ!, ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം ആദ്യമായി ഡൽഹിക്ക് പുറത്തേക്ക്, ദേശീയ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ മമ്മൂട്ടി
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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