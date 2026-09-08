സ്റ്റാഫായി പാളയം പ്രദീപ് തന്നെ, പാർട്ടി നിർദേശം തള്ളി രമ്യ ഹരിദാസ്, കെപിസിസിക്ക് കടുത്ത അതൃപ്തി
ചിറയിന്കീഴ് തമ്മില്തല്ല് വിവാദത്തില് പാര്ട്ടി നിര്ദേശത്തെ വെല്ലുവിളിച്ച രമ്യ ഹരിദാസ് എംഎല്എയുടെ നടപടിയില് കെപിസിസിക്ക് കടുത്ത അതൃപ്തി. പാര്ട്ടി സസ്പെന്ഡ് ചെയ്ത പാളയം പ്രദീപിനെ സ്റ്റാഫാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് എംഎല്എ. പ്രദീപിനെ സ്റ്റാഫാക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ഇന്നലെ രമ്യ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. വൈകാതെ നിയമസഭാ സെക്രട്ടറിക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച് കത്ത് നല്കുമെന്നാണ് സൂചന. ഈ നീക്കത്തിലാണ് കെപിസിസിക്ക് കടുത്ത അതൃപ്തിയുള്ളത്.
പ്രദീപിനെ മണ്ഡലത്തില് കാലുകുത്താന് അനുവദിക്കില്ലെന്നും വേണ്ടിവന്നാല് എംഎല്എക്കെതിരെ രംഗത്ത് വരുമെന്നാണ് സംഭവത്തില് സസ്പെന്ഷനിലായ പ്രാദേശിക കോണ്ഗ്രസ് നേതാവായ സജാദിന്റെ നിലപാട്. പ്രദീപിനെ സ്റ്റാഫാക്കാനുള്ള കത്ത് നല്കുന്നതില് നിന്ന് രമ്യ പിന്നോട്ട് പോയില്ലെങ്കില് നടപടി വേണമെന്ന ആവശ്യം ഉയര്ത്താനാണ് നീക്കം.
അതേസമയം സംഭവം പാര്ട്ടിക്ക് വലിയ നാണക്കേട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും രമ്യയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടിനാണ് കെപിസിസി ശ്രമിച്ചത്. എംഎല്എക്കെതിരെ നടപടി വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും പകരം പാളയം പ്രദീപിനെ സ്റ്റാഫാക്കരുതെന്ന നിര്ദേശം രമ്യയ്ക്ക് നല്കുകയുമാണ് പാര്ട്ടി ചെയ്തത്. എന്നാല് പാര്ട്ടിയുടെ ഈ സമവായശ്രമം പൊളിച്ചാണ് പ്രദീപിനെ സ്റ്റാഫായി കൂടെ നിര്ത്താന് രമ്യ തീരുമാനിച്ചത്. പാളയം പ്രദീപ് നേരത്തെ മുതല് തന്റെ സ്റ്റാഫാണെന്ന രമ്യ ഹരിദാസിന്റെ വാദങ്ങള് നേരത്തെ പൊളിഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നാലെ മുന്കാല പ്രാബല്യത്തോടെ പ്രദീപിനെ അഡീഷണല് സ്റ്റാഫാക്കണമെന്നാണ് രമ്യ ഇപ്പോള് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.