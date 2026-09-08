  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. Ramya Haridas defies party directive kpcc express displeasure over palayam pradeep
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Tuesday, 8 September 2026 (12:31 IST)

സ്റ്റാഫായി പാളയം പ്രദീപ് തന്നെ, പാർട്ടി നിർദേശം തള്ളി രമ്യ ഹരിദാസ്, കെപിസിസിക്ക് കടുത്ത അതൃപ്തി

Ramya Haridas, KPCC, Palayam Pradeep, Ramya haridas controversy
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Tue, 8 Sep 2026 (12:32 IST)
google-news
ചിറയിന്‍കീഴ് തമ്മില്‍തല്ല് വിവാദത്തില്‍ പാര്‍ട്ടി നിര്‍ദേശത്തെ വെല്ലുവിളിച്ച രമ്യ ഹരിദാസ് എംഎല്‍എയുടെ നടപടിയില്‍ കെപിസിസിക്ക് കടുത്ത അതൃപ്തി. പാര്‍ട്ടി സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്ത പാളയം പ്രദീപിനെ സ്റ്റാഫാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് എംഎല്‍എ.  പ്രദീപിനെ സ്റ്റാഫാക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ഇന്നലെ രമ്യ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. വൈകാതെ നിയമസഭാ സെക്രട്ടറിക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച് കത്ത് നല്‍കുമെന്നാണ് സൂചന. ഈ നീക്കത്തിലാണ് കെപിസിസിക്ക് കടുത്ത അതൃപ്തിയുള്ളത്.
 
പ്രദീപിനെ മണ്ഡലത്തില്‍ കാലുകുത്താന്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്നും വേണ്ടിവന്നാല്‍ എംഎല്‍എക്കെതിരെ രംഗത്ത് വരുമെന്നാണ് സംഭവത്തില്‍ സസ്‌പെന്‍ഷനിലായ പ്രാദേശിക കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവായ സജാദിന്റെ നിലപാട്. പ്രദീപിനെ സ്റ്റാഫാക്കാനുള്ള കത്ത് നല്‍കുന്നതില്‍ നിന്ന് രമ്യ പിന്നോട്ട് പോയില്ലെങ്കില്‍ നടപടി വേണമെന്ന ആവശ്യം ഉയര്‍ത്താനാണ് നീക്കം.
 
 അതേസമയം സംഭവം പാര്‍ട്ടിക്ക് വലിയ നാണക്കേട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും രമ്യയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടിനാണ് കെപിസിസി ശ്രമിച്ചത്. എംഎല്‍എക്കെതിരെ നടപടി വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും പകരം പാളയം പ്രദീപിനെ സ്റ്റാഫാക്കരുതെന്ന നിര്‍ദേശം രമ്യയ്ക്ക് നല്‍കുകയുമാണ് പാര്‍ട്ടി ചെയ്തത്. എന്നാല്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ ഈ സമവായശ്രമം പൊളിച്ചാണ് പ്രദീപിനെ സ്റ്റാഫായി കൂടെ നിര്‍ത്താന്‍ രമ്യ തീരുമാനിച്ചത്. പാളയം പ്രദീപ് നേരത്തെ മുതല്‍ തന്റെ സ്റ്റാഫാണെന്ന രമ്യ ഹരിദാസിന്റെ വാദങ്ങള്‍ നേരത്തെ പൊളിഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നാലെ മുന്‍കാല പ്രാബല്യത്തോടെ പ്രദീപിനെ അഡീഷണല്‍ സ്റ്റാഫാക്കണമെന്നാണ് രമ്യ ഇപ്പോള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
ഒരൊറ്റ സ്ത്രീയും കണ്ണിൽപ്പെടരുത്, ഹൈന്ദവസംഘടനയുടെ സന്ദർശനത്തിനായി വനിതാ ജീവനക്കാരെ ഒഴിപ്പിച്ചു, ഐഫൽ ടവർ അടച്ചു!

കടമെടുത്ത് മുടിപ്പിക്കുമോ? സതീശൻ സർക്കാർ 100 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ കടം 15,000 കോടി കടന്നു !

കടമെടുത്ത് മുടിപ്പിക്കുമോ? സതീശൻ സർക്കാർ 100 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ കടം 15,000 കോടി കടന്നു !വി.ഡി.സതീശൻ സർക്കാർ കടമെടുപ്പിൽ റോക്കറ്റ് വേഗം കുതിക്കുന്നു. അധികാരത്തിലെത്തി മൂന്ന് മാസം പിന്നിടുമ്പോൾ ഏഴ് തവണയാണ് സതീശൻ സർക്കാർ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രതിമാസം ശരാശരി 3,000 കോടി എന്ന നിലയിൽ കടമെടുപ്പ് തുടരുകയാണ്.

തലയടിച്ച് തകർത്ത അക്രമി അഭിമുഖവുമായി നടക്കുന്നു, പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉപരോധിച്ച് സിജെപി, ഡൽഹിയിൽ നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ

തലയടിച്ച് തകർത്ത അക്രമി അഭിമുഖവുമായി നടക്കുന്നു, പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉപരോധിച്ച് സിജെപി, ഡൽഹിയിൽ നാടകീയ സംഭവങ്ങൾരാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും സിജെപി പ്രതിഷേധം. ജന്തര്‍ മന്തറില്‍ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടയില്‍ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകയായ നിഷു ആസാദിന്റെ പിതാവ് സഞ്ജയ് കുമാറിന്റെ തലയോട്ടി അടിച്ചുതകര്‍ത്ത സംഭവത്തില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പോലീസ് ഉപരോധം.

മുസ്ലീമാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ നേരിട്ടത് ക്രൂര മർദ്ദനം, ഡൽഹി പോലീസിനെതിരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ

മുസ്ലീമാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ നേരിട്ടത് ക്രൂര മർദ്ദനം, ഡൽഹി പോലീസിനെതിരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകർഡല്‍ഹിയില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്തയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങില്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഡല്‍ഹി പോലീസില്‍ നിന്ന് ക്രൂരമായ അതിക്രമം നേരിടേണ്ടി വന്നെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി വനിതാ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍.

മോദിയുടെ നിശബ്ദത; മണിപ്പൂരിൽ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് 306 പേർ, 49 പേരെ കാണാനില്ല

മോദിയുടെ നിശബ്ദത; മണിപ്പൂരിൽ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് 306 പേർ, 49 പേരെ കാണാനില്ലമണിപ്പൂരിലെ വർഗീയ കലാപത്തിൽ ഇതുവരെ 306 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി സർക്കാർ. 2023 മുതലുള്ള കണക്ക് പ്രകാരമാണിത്. 49 പേരെ കാണാനില്ല. സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ഗോവിന്ദാസ് കോന്തൗജമാണ് ഇക്കാര്യം നിയമസഭയിൽ അറിയിച്ചത്.

ആരാകും വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ, കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും ചർച്ചകൾ സജീവം: അയിഷ പോറ്റിയ്ക്കായി വിഡി പക്ഷം, ദീപ്തിക്കായി കെ സി

ആരാകും വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ, കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും ചർച്ചകൾ സജീവം: അയിഷ പോറ്റിയ്ക്കായി വിഡി പക്ഷം, ദീപ്തിക്കായി കെ സിസംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷന്‍ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള നിയമനത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനുള്ളില്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ സജീവം.

ബന്ധുനിയമനവുമായി മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണ; ഭർത്താവിന്റെ ബന്ധുവിന് ജോലി !

ബന്ധുനിയമനവുമായി മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണ; ഭർത്താവിന്റെ ബന്ധുവിന് ജോലി !വൈദ്യുതി മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫിന് പിന്നാലെ ക്ഷീരവകുപ്പ് മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണയും വിവാദത്തിൽ. ഭർത്താവിന്റെ ബന്ധുവിന് മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിയമനം നൽകുകയാണ് ബിന്ദു കൃഷ്ണ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

ജർമനിയിൽ വീണ്ടും തീവ്ര വലതിന് വേരോട്ടം, പ്രാദേശിക തിരെഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ച് എ എഫ് ഡി, യൂറോപ്പിനെ കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ത്?

ജർമനിയിൽ വീണ്ടും തീവ്ര വലതിന് വേരോട്ടം, പ്രാദേശിക തിരെഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ച് എ എഫ് ഡി, യൂറോപ്പിനെ കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ത്?ജര്‍മന്‍ ജനത തീവ്ര വലത് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നുവെന്ന സൂചനയാണ് ഈ വിജയം നല്‍കുന്നത്. പ്രാദേശിക തിരെഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വലിയ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഭരണം ഉറപ്പിക്കാനുള്ള ഭൂരിപക്ഷം പാര്‍ട്ടിക്ക് സ്വന്തമാക്കാനായിട്ടില്ല.

പരീക്ഷക്രമക്കേട്: മഹാരാഷ്ട്രയുടെ തെരുവുകള്‍ നിറച്ച് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍, എംപിഎസ്സി ചെയര്‍മാന്റെ രാജിയടക്കം ആവശ്യങ്ങള്‍, പിന്തുണയുമായി രാഹുല്‍ ഗാന്ധി

പരീക്ഷക്രമക്കേട്: മഹാരാഷ്ട്രയുടെ തെരുവുകള്‍ നിറച്ച് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍, എംപിഎസ്സി ചെയര്‍മാന്റെ രാജിയടക്കം ആവശ്യങ്ങള്‍, പിന്തുണയുമായി രാഹുല്‍ ഗാന്ധിദില്ലിയ്ക്കും ജാര്‍ഖണ്ഡിനും ശേഷമാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലും വിദ്യാര്‍ഥി സമരങ്ങള്‍ ശക്തമായിരിക്കുന്നത്. എഫ്ഡിഎ പരീക്ഷാപെപ്പര്‍ ചോര്‍ന്നതും സമാനമായി പല പരീക്ഷകളിലെ ചോദ്യപേപ്പര്‍ ചോര്‍ച്ചകളും പരീക്ഷ റദ്ദാക്കിയ സംഭവങ്ങളുമെല്ലാം ഉയര്‍ത്തിയാണ് വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ പ്രതിഷേധം.

സ്റ്റാഫായി പാളയം പ്രദീപ് തന്നെ, പാർട്ടി നിർദേശം തള്ളി രമ്യ ഹരിദാസ്, കെപിസിസിക്ക് കടുത്ത അതൃപ്തി

സ്റ്റാഫായി പാളയം പ്രദീപ് തന്നെ, പാർട്ടി നിർദേശം തള്ളി രമ്യ ഹരിദാസ്, കെപിസിസിക്ക് കടുത്ത അതൃപ്തിപ്രദീപിനെ സ്റ്റാഫാക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ഇന്നലെ രമ്യ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. വൈകാതെ നിയമസഭാ സെക്രട്ടറിക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച് കത്ത് നല്‍കുമെന്നാണ് സൂചന. ഈ നീക്കത്തിലാണ് കെപിസിസിക്ക് കടുത്ത അതൃപ്തിയുള്ളത്.

ഒരൊറ്റ സ്ത്രീയും കണ്ണിൽപ്പെടരുത്, ഹൈന്ദവസംഘടനയുടെ സന്ദർശനത്തിനായി വനിതാ ജീവനക്കാരെ ഒഴിപ്പിച്ചു, ഐഫൽ ടവർ അടച്ചു!

ഒരൊറ്റ സ്ത്രീയും കണ്ണിൽപ്പെടരുത്, ഹൈന്ദവസംഘടനയുടെ സന്ദർശനത്തിനായി വനിതാ ജീവനക്കാരെ ഒഴിപ്പിച്ചു, ഐഫൽ ടവർ അടച്ചു!ശനിയാഴ്ചയാണ് ബോച്ചാസന്‍വാസി അക്ഷര്‍ പുരുഷോതം സ്വാമിനാരായണന്‍ സന്‍സ്ഥ(ബിഎപിഎസ്) എന്ന സംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നൂറോളം പേര്‍ ഐഫല്‍ ടവര്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാനായി എത്തിയത്. സന്ദര്‍ശനസമയത്ത് വനിതാ ജീവനക്കാര്‍ കാഴ്ചയില്‍പ്പെടരുതെന്ന് സംഘടന ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.