പ്രധാനമന്ത്രി പദവിക്ക് അവകാശമുന്നയിക്കാനുള്ള യോഗ്യത രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കുണ്ട്, ഭൂരിപക്ഷം നേടുന്നത് ആദ്യ പരിഗണന : എം എ ബേബി
അടുത്ത പൊതുതിരെഞ്ഞെടുപ്പില് ഭൂരിപക്ഷം നേടാനായാല് ലോകസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവെന്ന നിലയില് പ്രധാനമന്ത്രി പദവിയിലേക്ക് അവകാശവാദമുന്നയിക്കാന് രാഹുല് ഗാന്ധിക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്ന് സിപിഎം ജനറല് സെക്രട്ടറി എം എ ബേബി. എന്നാല് തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമെ ഇക്കാര്യങ്ങളില് ചര്ച്ചയുണ്ടാകുവെന്നും പ്രതിപക്ഷ സഖ്യം വിജയിച്ചാല് നേതാവിനെ തിരെഞ്ഞെടുക്കുന്ന കാര്യത്തില് കക്ഷികള് പക്വത കാണിക്കേണ്ടിവരുമെന്നും എം എ ബേബി പറഞ്ഞു.
1996ല് യുണൈറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയായപ്പോള് മുന് പശ്ചിമ ബംഗാള് മുഖ്യമന്ത്രിയായ ജ്യോതി ബസുവിനെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കണമൊ എന്ന കാര്യം സിപിഎം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി ചര്ച്ച ചെയ്തിരുന്ന കാര്യം എം എ ബേബി ഉദാഹരനമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നിലവിലെ പാര്ട്ടിയുടെ സ്ഥിതിവെച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി പദവിക്ക് അവകാശവാദമുന്നയിക്കാനാവില്ല, അതിനാല് സ്വാഭാവികമായും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് മുന്നോട്ട് വരാന് അവകാശമുണ്ട്. എം എ ബേബി പറഞ്ഞു.