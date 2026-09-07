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  4. CPM says rahul gandhi has right to stake claim to become next prime minister
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 7 September 2026 (17:03 IST)

പ്രധാനമന്ത്രി പദവിക്ക് അവകാശമുന്നയിക്കാനുള്ള യോഗ്യത രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കുണ്ട്, ഭൂരിപക്ഷം നേടുന്നത് ആദ്യ പരിഗണന : എം എ ബേബി

Rahul Gandhi
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Mon, 7 Sep 2026 (16:04 IST)
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അടുത്ത പൊതുതിരെഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഭൂരിപക്ഷം നേടാനായാല്‍ ലോകസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവെന്ന നിലയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി പദവിയിലേക്ക് അവകാശവാദമുന്നയിക്കാന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്ന് സിപിഎം ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി എം എ ബേബി. എന്നാല്‍ തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമെ ഇക്കാര്യങ്ങളില്‍ ചര്‍ച്ചയുണ്ടാകുവെന്നും പ്രതിപക്ഷ സഖ്യം വിജയിച്ചാല്‍ നേതാവിനെ തിരെഞ്ഞെടുക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ കക്ഷികള്‍ പക്വത കാണിക്കേണ്ടിവരുമെന്നും എം എ ബേബി പറഞ്ഞു.
 
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About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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