മോദി ഭരണമല്ലെ, എല്ലാം ഗുജറാത്തിലേക്കാണല്ലോ!, ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം ആദ്യമായി ഡൽഹിക്ക് പുറത്തേക്ക്, ദേശീയ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ മമ്മൂട്ടി
ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ചടങ്ങുകളും പ്രധാന പ്രൊജക്റ്റുകളും ഗുജറാത്തിലേക്ക് നീക്കുന്നുവെന്ന വിമര്ശനങ്ങള്ക്കിടയിലും ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര വിതരണ ചടങ്ങുകള് ഗുജറാത്തിലേക്ക് മാറ്റി മോദി സര്ക്കാര്. ഇതാദ്യമായാണ് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര വിതരണം ഡല്ഹിക്ക് പുറത്ത് നടക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബര് 22ന് ഗുജറാത്തിലെ കെവാഡിയയില് വെച്ചാകും പുരസ്കാര വിതരണം നടക്കുകയെന്ന് കേന്ദ്രസര്ക്കാര് വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് വാര്ത്താ ഏജന്സിയായ പിടിഎ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു. രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുര്മു ചടങ്ങില് പുരസ്കാരങ്ങള് സമ്മാനിക്കും.
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരും കൂടിയ പ്രതിമയായ സര്ദാര് വല്ലഭായ് പട്ടേലിന്റെ സ്റ്റാച്യു ഓഫ് യൂണിറ്റി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് കെവാഡിയ. 1954ല് ആദ്യ ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര ചടങ്ങ് ഡല്ഹിയിലെ വിജ്ഞാന് ഭവനിലാണ് നടന്നത്. അന്ന് മുതല് മറ്റൊരു വേദിയിലും പുരസ്കാരവിതരണം നടത്തിയിട്ടില്ല. രാജ്യത്തെ എല്ലാ പ്രധാനപരിപാടികളും ചടങ്ങുകളും ഗുജറാത്തിലേക്ക് നീക്കുന്നു എന്ന ആരോപണങ്ങള്ക്കിടെയാണ് ഈ മാറ്റം.
നേരത്തെ കോമണ്വെല്ത്ത് ഗെയിംസ്, ഇന്ത്യയുടെ ഏകദിന ലോകകപ്പ് ഫൈനല് മത്സരം, ഐപിഎല് ഫൈനല് മത്സരം തുടങ്ങിയ പല പരിപാടികളും ഗുജറാത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. അടുത്തിടെ സര്ക്കാര് പ്രഖ്യാപിച്ച വലിയ പ്രൊജക്റ്റുകളെല്ലാം ഗുജറാത്തിനാണ് ലഭിച്ചത്. ടാറ്റയുടെയും വേദാന്തയുടെയും വമ്പന് പ്രൊജക്ടുകള് ഇതില് ഉള്പ്പെടുന്നു. ഇതോടെ ഗുജറാത്തിനെ കേന്ദ്രമാക്കിയുള്ള വികസനം മാത്രമാണ് ബിജെപി നടത്തുന്നതെന്ന വിമര്ശനം രാജ്യവ്യാപകമായി ഉയര്ന്നിരുന്നു.