സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ബുധന്, 19 നവംബര് 2025 (10:43 IST)
നിങ്ങള്
കണ്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ പൈലറ്റുമാരും എങ്ങനെ ക്ലീന് ഷേവ് ചെയ്ത ലുക്ക് ധരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങള് എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇതിനു പിന്നിലെ യഥാര്ത്ഥ കാരണം, വിമാനക്കമ്പനികള് പലപ്പോഴും പൈലറ്റുമാര് താടി വളര്ത്തുന്നതില് നിന്ന് വിലക്കുന്നു എന്നതാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് പിന്നില് ഒരു കാരണമുണ്ട്. മിക്ക എയര്ലൈനുകളും പൈലറ്റുമാര് താടി വയ്ക്കുന്നത് വിലക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം, അത് ഓക്സിജന് മാസ്ക് ഘടിപ്പിക്കുന്നതിനെ ബാധിച്ചേക്കാം എന്നതാണ്, ഇത് അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളില് നിര്ണായകമാണ്.
ശരിയായി സീല് ചെയ്യാത്ത മാസ്ക് ഓക്സിജന് ചോര്ച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകും, ഇത് പൈലറ്റിന് ഓക്സിജന് പ്രവാഹം കുറയ്ക്കുകയും നന്നായി പ്രവര്ത്തിക്കാനുള്ള അവരുടെ കഴിവിനെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ നിയമം ഒടുമിക്ക ക്യാബിന് ക്രൂ അംഗങ്ങള്ക്കും ബാധകമാണ്. 1987-ല് നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തില്, താടി വച്ചിരിക്കുന്നവരില് ഓക്സിജന് മാസ്കുകളില് നിന്ന് 16% മുതല് 67% വരെ ചോര്ച്ചയുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് ചില കമ്പനികള് പൈലറ്റുമാര്ക്കും ക്രൂ അംഗങ്ങള്ക്കും നേരിയ താടി വയ്ക്കാന് അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്.
എന്നാല് ഈ നിയമങ്ങള് യാത്രക്കാര്ക്ക് ബാധകമല്ല. കാരണം, പൈലറ്റുമാരെയും ക്രൂ അംഗങ്ങളെയും പോലെ ശ്വസന നിരക്ക് വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഉയര്ന്ന ഊര്ജ്ജ പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് യാത്രക്കാര് ഏര്പ്പെടുന്നില്ല എന്നതാണ്.