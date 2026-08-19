  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. ദേശീയം
  4. Abhijeet Dipke reacts to offer to join NDA camp
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Wednesday, 19 August 2026 (11:56 IST)

'ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് രാജ്യദ്രോഹി ആയിരുന്നില്ലേ'; ബിജെപി മുന്നണിയിലേക്കുള്ള ക്ഷണത്തിൽ സിജെപി സ്ഥാപകൻ

കേന്ദ്ര മന്ത്രിയുടെ എൻഡിഎ ക്ഷണത്തിൽ കണക്കിനു കൊടുത്തു അഭിജിത് ദീപ്‌കെ

Abhijeet Dipke NDA camp, Abhijeet Dipke and BJP, Narendra Modi, Modi Government, CJP, Abhijeet Dipke, CJP, Abhijeet Dipke against Modi, CJP New Campaign, Abhijeet Dipke vs Narendra Modi
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Wed, 19 Aug 2026 (12:06 IST)
google-news
Abhijeet Dipke and Narendra Modi

ബിജെപി നേതൃത്വം നൽകുന്ന എൻഡിഎ മുന്നണിയിലേക്കുള്ള ക്ഷണത്തിൽ കിടിലൻ പ്രതികരണവുമായി കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി സ്ഥാപകൻ അഭിജിത് ദീപ്‌കെ. കേന്ദ്ര മന്ത്രിയും എൻഡിഎ നേതാവുമായ രാംദാസ് അത്തവാലെയാണ് ദീപ്‌കെയെ എൻഡിഎയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത്. 
 
ദീപ്‌കെയുടെ പരിഹാസം 
 
കേന്ദ്ര മന്ത്രിയുടെ എൻഡിഎ ക്ഷണത്തിൽ കണക്കിനു കൊടുത്തു അഭിജിത് ദീപ്‌കെ. അത്വാലെ തന്നെ എൻഡിഎയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചെന്ന വാർത്തയുടെ സ്‌ക്രീൻഷോട്ട് പങ്കുവെച്ചാണ് അഭിജിത് ദീപ്‌കെയുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറി. ' ഒരു മാസം മുൻപ് വരെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് രാജ്യവിരുദ്ധൻ ആയിരുന്നില്ലേ?' എന്ന് ദീപ്‌കെ സ്റ്റോറിയിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു. 

Cockroach Janta Party (CJP) founder Abhijeet Dipke has reacted to Ramdas Athawale’s invitation to join the Republican Party of India (A). (Instagram/Abhijeet Dipke)
 
കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ ക്ഷണം 
 
സിജെപി എൻഡിഎയിൽ ചേരുന്നതിനെ കുറിച്ച് അഭിജിത് ദീപ്‌കെ ആലോചിക്കണമെന്നാണ് രാംദാസ് അത്വാലെ പറഞ്ഞത്. ' അഭിജിത് ദീപ്‌കെ അംബേദ്കറൈറ്റ് ആണെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. വളരെ ഊർജസ്വലനും യുവാവുമാണ് അദ്ദേഹം. റിപ്പബ്ലിക്ക് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (A) യിൽ ചേരുന്ന കാര്യം അദ്ദേഹം ആലോചിക്കണം. തെറ്റ് ചെയ്താൽ ജനം തിരുത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സർക്കാരാണ് എൻഡിഎയുടേത്. അതുകൊണ്ട് ഭരിക്കുന്ന മുന്നണിക്കൊപ്പം ദീപ്‌കെയെ പോലൊരു യുവ നേതാവ് ആവശ്യമാണ്,' അത്വാലെ പറഞ്ഞു. 
 
സിജെപിയുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം 
 
ജെൻസീയുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കിയ ജന്തർ മന്തർ സമരത്തിനു പിന്നാലെ സ്‌കൂൾ വിദ്യാർഥികളുടെ 'ലൈക്ക്' ഉറപ്പിക്കാനാണ് അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ സിജെപി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. രാജ്യത്തെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്നതാണ് സിജെപിയുടെ അടുത്ത ഡിമാൻഡ്. സർക്കാർ സ്‌കൂളുകൾ നവീകരിക്കണം. രാജ്യത്തെ കുട്ടികൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട സാഹചര്യങ്ങളിൽ പഠിക്കാൻ സാധിക്കണം. ഇതിനായുള്ള ക്യാംപെയ്ൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് സിജെപി. രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് മുതൽ രാജ്യത്തെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലെ സർക്കാർ സ്‌കൂളുകളിൽ വരെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗം മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സമരം ചെയ്യാൻ സിജെപി നേതൃത്വം ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ശുചിത്വമുള്ള കുടിവെള്ളം, മികച്ച ശുചിമുറി സൗകര്യങ്ങൾ, വൈദ്യുതി, മികച്ച ക്ലാസ് റൂമുകൾ, സുരക്ഷിതമായ സ്‌കൂൾ കെട്ടിടങ്ങൾ എന്നിവയാണ് സിജെപിയുടെ ആവശ്യം. കേന്ദ്ര സർക്കാർ രാജ്യത്തെ സ്‌കൂൾ സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്ന് സിജെപി ആവശ്യപ്പെടുന്നു. Also Read: ബിജെപിക്കെതിരെ അടുത്ത പടയൊരുക്കം; ഇനി സ്‌കൂൾ പിള്ളേരുടെ 'ലൈക്ക്' വാങ്ങും, മോദിക്ക് തലവേദന
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
വിദ്യാഭ്യാസ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളുകളില്‍ അയയ്ക്കുന്നത് നിര്‍ബന്ധമാക്കണം: അഭിജീത് ദിപ്‌കെ

വന്ദേമാതരം: ആറ് പദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കിയോ? കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ മാർഗനിർദേശത്തിൽ യഥാർഥത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ത്?

വന്ദേമാതരം: ആറ് പദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കിയോ? കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ മാർഗനിർദേശത്തിൽ യഥാർഥത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ത്?ദേശീയഗീതമായ 'ജനഗണമന'യ്ക്ക് പുറമെ ദേശീയഗാനമായ 'വന്ദേമാതര'ത്തിന്റെ ആലാപനത്തിലും പുതിയ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍.

ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഡേറ്റാ സെന്ററുകള്‍ വേണ്ട, താനെയിലും വിശാഖപട്ടണത്തും തെരുവില്‍ ഇറങ്ങി ജനം

ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഡേറ്റാ സെന്ററുകള്‍ വേണ്ട, താനെയിലും വിശാഖപട്ടണത്തും തെരുവില്‍ ഇറങ്ങി ജനംതാനെയില്‍ വേക്ക് അപ്പ് താനെക്കര്‍ എന്ന കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സമരം. പ്രദേശത്ത് 53.8 ഏക്കറില്‍ 47,000 കോടി മുതല്‍മുടക്കിലാണ് ആമസോണിന്റെ ഡാറ്റ സെന്റര്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്.

ട്രംപ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ തീരുവ ഒഴിവാക്കാന്‍ ചൈനയെ ഇന്ത്യയും 40ലധികം രാജ്യങ്ങളും സഹായിക്കുന്നു: ആരോപണവുമായി യുഎസ്

ട്രംപ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ തീരുവ ഒഴിവാക്കാന്‍ ചൈനയെ ഇന്ത്യയും 40ലധികം രാജ്യങ്ങളും സഹായിക്കുന്നു: ആരോപണവുമായി യുഎസ്ഓഫീസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ആന്‍ഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പോളിസി പുറത്തിറക്കിയ 'ദി ഗ്രേറ്റ് ട്രാന്‍സ്ഷിപ്പ്‌മെന്റ് സ്‌കാം' എന്ന വൈറ്റ് ഹൗസ് റിപ്പോര്‍ട്ടിലാണ് ആരോപണങ്ങള്‍ വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

'പേടിച്ചു പോയോ?'; തൂഫാനിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി അടുപ്പമുള്ള നേതാവ് പിടിയിൽ, വാർത്ത മുക്കി സർക്കാർ

'പേടിച്ചു പോയോ?'; തൂഫാനിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി അടുപ്പമുള്ള നേതാവ് പിടിയിൽ, വാർത്ത മുക്കി സർക്കാർറിപ്പോർട്ടർ ടിവിയാണ് സർക്കാരിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്

ജെൻ സിയെ പിടിച്ചെ പറ്റു, രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് സംഘപരിവാർ, ബിജെപി ഉൾപ്പടെ 32 സംഘടനകളുടെ യോഗം 19 മുതൽ

ജെൻ സിയെ പിടിച്ചെ പറ്റു, രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് സംഘപരിവാർ, ബിജെപി ഉൾപ്പടെ 32 സംഘടനകളുടെ യോഗം 19 മുതൽഎതിര്‍സ്വരമില്ലെന്ന് കരുതിയ അമിത് ഷാ- മോദി നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ഒരു മയവുമില്ലാത്ത വിമര്‍ശനങ്ങളാണ് പ്രതിഷേധക്കാര്‍ ഉയര്‍ത്തിയത്. ശക്തനായ നേതാവെന്ന മോദിയുടെ ഇമേജിനെ പ്രക്ഷോഭം ഇല്ലാതെയാക്കിയെന്ന വിലയിരുത്തലാണ് സംഘപരിവാറിനുള്ളത്.

പാറ്റാ പേടി മാത്രമോ?, അതോ അടിവേര് ഇളകുന്നുണ്ടോ?, മന്ത്രിസഭയിൽ പുനസംഘടനയ്ക്കൊരുങ്ങി ബിജെപി, സമഗ്രമാറ്റം വന്നേക്കാം

പാറ്റാ പേടി മാത്രമോ?, അതോ അടിവേര് ഇളകുന്നുണ്ടോ?, മന്ത്രിസഭയിൽ പുനസംഘടനയ്ക്കൊരുങ്ങി ബിജെപി, സമഗ്രമാറ്റം വന്നേക്കാംകേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ പുനസംഘടന അടുത്തമാസമുണ്ടാകുമെന്ന് സൂചന. നിലവില്‍ യുവജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ഭരണത്തിനെതിരെ അതൃപ്തി പുകയുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ മന്ത്രിസഭയില്‍ സമഗ്രമായ പുനസംഘടനയാണ് ബിജെപി ആലോചിക്കുന്നതായാണ് വിവരം.

എൻടിഎ അടിമുടി പരിഷ്കരിക്കുന്നു, പരീക്ഷാസംഘത്തിൽ നിന്നുള്ള 600 വിദഗ്ധരെ ഒഴിവാക്കി, പുതിയ വിദഗ്ധരെ നിയമിച്ചു

എൻടിഎ അടിമുടി പരിഷ്കരിക്കുന്നു, പരീക്ഷാസംഘത്തിൽ നിന്നുള്ള 600 വിദഗ്ധരെ ഒഴിവാക്കി, പുതിയ വിദഗ്ധരെ നിയമിച്ചുഇരുപത്തഞ്ചോളം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അടുത്ത രണ്ടോ ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ നിയമിക്കും. എന്‍ടിഎ ഓഫീസുകളില്‍ പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് അടിയന്തിരമായി മാറ്റാനും തീരുമാനമായി. പരീക്ഷകള്‍ സുഗമമായി നടത്താന്‍ സുരക്ഷയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഉറപ്പാക്കാന്‍ കേന്ദ്ര വിദ്യഭ്യാസമന്ത്രി നിര്‍ദേശം നല്‍കി.

പാലായിൽ ഭരണം പിടിച്ച് എൽഡിഎഫ്; യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി തോറ്റു

പാലായിൽ ഭരണം പിടിച്ച് എൽഡിഎഫ്; യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി തോറ്റുപാലാ നഗരസഭയിൽ ഭരണം പിടിച്ച് എൽഡിഎഫ്. നഗരസഭ അധ്യക്ഷയായി എൽഡിഎഫ് പിന്തുണയോടെ മായാ രാഹുൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി റിയ ചീരാംകുഴിയെ ആണ് തോൽപ്പിച്ചത്.

ഇടത്, സിജെപി പാർട്ടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ വിദ്യാർഥികളെ വിലക്കി വിജയ് സർക്കാർ, ഉത്തരവ് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ പിൻവലിച്ചു

ഇടത്, സിജെപി പാർട്ടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ വിദ്യാർഥികളെ വിലക്കി വിജയ് സർക്കാർ, ഉത്തരവ് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ പിൻവലിച്ചുതമിഴ്‌നാട്ടില്‍ ഇടതുപക്ഷ പാര്‍ട്ടികളും 'കോക്ക്‌റോച്ച് ജനതാ പാര്‍ട്ടി' (CJP)യും സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളില്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും യുവാക്കളും പങ്കെടുക്കുന്നത് തടയാന്‍ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനും പൊലീസിനും ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങള്‍ക്കും നിര്‍ദേശം നല്‍കിയ സംഭവം വിവാദത്തില്‍.