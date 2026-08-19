'ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് രാജ്യദ്രോഹി ആയിരുന്നില്ലേ'; ബിജെപി മുന്നണിയിലേക്കുള്ള ക്ഷണത്തിൽ സിജെപി സ്ഥാപകൻ

'ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് രാജ്യദ്രോഹി ആയിരുന്നില്ലേ'; ബിജെപി മുന്നണിയിലേക്കുള്ള ക്ഷണത്തിൽ സിജെപി സ്ഥാപകൻ
കേന്ദ്ര മന്ത്രിയുടെ എൻഡിഎ ക്ഷണത്തിൽ കണക്കിനു കൊടുത്തു അഭിജിത് ദീപ്കെ
Abhijeet Dipke and Narendra Modi
ബിജെപി നേതൃത്വം നൽകുന്ന എൻഡിഎ മുന്നണിയിലേക്കുള്ള ക്ഷണത്തിൽ കിടിലൻ പ്രതികരണവുമായി കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി സ്ഥാപകൻ അഭിജിത് ദീപ്കെ. കേന്ദ്ര മന്ത്രിയും എൻഡിഎ നേതാവുമായ രാംദാസ് അത്തവാലെയാണ് ദീപ്കെയെ എൻഡിഎയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത്.
ദീപ്കെയുടെ പരിഹാസം
കേന്ദ്ര മന്ത്രിയുടെ എൻഡിഎ ക്ഷണത്തിൽ കണക്കിനു കൊടുത്തു അഭിജിത് ദീപ്കെ. അത്വാലെ തന്നെ എൻഡിഎയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചെന്ന വാർത്തയുടെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് പങ്കുവെച്ചാണ് അഭിജിത് ദീപ്കെയുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറി. ' ഒരു മാസം മുൻപ് വരെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് രാജ്യവിരുദ്ധൻ ആയിരുന്നില്ലേ?' എന്ന് ദീപ്കെ സ്റ്റോറിയിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു.
കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ ക്ഷണം
സിജെപി എൻഡിഎയിൽ ചേരുന്നതിനെ കുറിച്ച് അഭിജിത് ദീപ്കെ ആലോചിക്കണമെന്നാണ് രാംദാസ് അത്വാലെ പറഞ്ഞത്. ' അഭിജിത് ദീപ്കെ അംബേദ്കറൈറ്റ് ആണെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. വളരെ ഊർജസ്വലനും യുവാവുമാണ് അദ്ദേഹം. റിപ്പബ്ലിക്ക് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (A) യിൽ ചേരുന്ന കാര്യം അദ്ദേഹം ആലോചിക്കണം. തെറ്റ് ചെയ്താൽ ജനം തിരുത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സർക്കാരാണ് എൻഡിഎയുടേത്. അതുകൊണ്ട് ഭരിക്കുന്ന മുന്നണിക്കൊപ്പം ദീപ്കെയെ പോലൊരു യുവ നേതാവ് ആവശ്യമാണ്,' അത്വാലെ പറഞ്ഞു.
സിജെപിയുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം
ജെൻസീയുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കിയ ജന്തർ മന്തർ സമരത്തിനു പിന്നാലെ സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികളുടെ 'ലൈക്ക്' ഉറപ്പിക്കാനാണ് അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ സിജെപി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. രാജ്യത്തെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്നതാണ് സിജെപിയുടെ അടുത്ത ഡിമാൻഡ്. സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ നവീകരിക്കണം. രാജ്യത്തെ കുട്ടികൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട സാഹചര്യങ്ങളിൽ പഠിക്കാൻ സാധിക്കണം. ഇതിനായുള്ള ക്യാംപെയ്ൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് സിജെപി. രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് മുതൽ രാജ്യത്തെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലെ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ വരെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗം മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സമരം ചെയ്യാൻ സിജെപി നേതൃത്വം ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ശുചിത്വമുള്ള കുടിവെള്ളം, മികച്ച ശുചിമുറി സൗകര്യങ്ങൾ, വൈദ്യുതി, മികച്ച ക്ലാസ് റൂമുകൾ, സുരക്ഷിതമായ സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങൾ എന്നിവയാണ് സിജെപിയുടെ ആവശ്യം. കേന്ദ്ര സർക്കാർ രാജ്യത്തെ സ്കൂൾ സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്ന് സിജെപി ആവശ്യപ്പെടുന്നു. Also Read: ബിജെപിക്കെതിരെ അടുത്ത പടയൊരുക്കം; ഇനി സ്കൂൾ പിള്ളേരുടെ 'ലൈക്ക്' വാങ്ങും, മോദിക്ക് തലവേദന