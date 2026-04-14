ചൊവ്വ, 14 ഏപ്രില്‍ 2026
ഇന്ത്യ 5 കിലോ എല്‍പിജി വിതരണം വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചു; പ്രതിദിന വില്‍പ്പന ഒരുലക്ഷം യൂണിറ്റിന് മുകളില്‍

WEBDUNIA| Last Modified ചൊവ്വ, 14 ഏപ്രില്‍ 2026 (12:50 IST)
പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷം മൂലമുണ്ടായ തടസ്സങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ഇന്ധന ലഭ്യത കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ ഇന്ത്യ 5 കിലോഗ്രാമിന്റെ ചെറിയ എല്‍പിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ വിതരണം വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചു. മാര്‍ച്ച് 23 മുതല്‍ 13 ലക്ഷത്തിലധികം 5 കിലോ ട്രേഡ് എല്‍പിജി സിലിണ്ടറുകള്‍ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ടു, പ്രതിദിന വില്‍പ്പന 100,000 യൂണിറ്റിന് മുകളില്‍ ഉയര്‍ന്നു. കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്കും താഴ്ന്ന വരുമാനമുള്ള ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്കും ഇത് ഗുണകരമായി.

അതേസമയം മാര്‍ച്ച് മുതല്‍ 424,000-ത്തിലധികം പുതിയ PNG കണക്ഷനുകള്‍ സജീവമാക്കി. കൂടാതെ 30,000-ത്തിലധികം ഉപഭോക്താക്കള്‍ LPG കണക്ഷനുകള്‍ ഉപേക്ഷിച്ചു. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ആറ് ആഴ്ച നീണ്ടുനിന്ന യുദ്ധം ആഗോള ഊര്‍ജ്ജ വിതരണത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തി. ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ അസംസ്‌കൃത എണ്ണയുടെ പകുതിയും, വാതകത്തിന്റെ 40% ഉം, എല്‍പിജിയുടെ 85-90% ഉം ഈ മേഖലയില്‍ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതിയെ ആശ്രയിച്ചിരുന്നു.

അസംസ്‌കൃത എണ്ണയുടെ ലഭ്യതക്കുറവ് നികത്താന്‍ ഇന്ത്യക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എല്‍പിജി വിതരണത്തെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.


