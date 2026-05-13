ബുധന്‍, 13 മെയ് 2026
കേരളത്തില്‍ ഹെറോയിന്‍ കള്ളക്കടത്ത് വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു: പെരുമ്പാവൂരില്‍ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍

ശ്രീനു എസ്| Last Modified ബുധന്‍, 13 മെയ് 2026 (18:39 IST)
കൊച്ചി: ഒരു തവണ ഉപയോഗിച്ചാല്‍ പോലും ആസക്തിക്ക് കാരണമാകുന്ന അത്യധികം ആസക്തി ഉളവാക്കുന്ന ഒരു മരുന്നായ ഹെറോയിന്‍ കേരളത്തിലെ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്കിടയില്‍ വ്യാപകമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പെരുമ്പാവൂര്‍ പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളില്‍ പരസ്യമായ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പശ്ചിമ ബംഗാള്‍, വടക്കുകിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്ന് പൊള്ളയായ പ്രതിമകളിലും സോപ്പ് ബോക്‌സുകളിലും ഒളിപ്പിച്ചാണ് കള്ളക്കടത്ത് നടത്തുന്നത്. ചില്ലറ വില്‍പ്പനയ്ക്കായി ഹോമിയോപ്പതി ഗുളിക കുപ്പികളേക്കാള്‍ ചെറുതായ ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളിലാണ് മരുന്ന് പായ്ക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ചെറിയ വലിപ്പം കാരണം, പതിവ് പരിശോധനകളില്‍ പോലീസും എക്‌സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പലപ്പോഴും ഈ കുപ്പികള്‍ കണ്ടെത്താന്‍ പാടുപെടുന്നു.

അടുത്തിടെ 47 സോപ്പ് ബോക്‌സുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ 600 ഗ്രാം ഹെറോയിന്‍ ഒളിപ്പിച്ചതിന് അങ്കമാലിയില്‍ മൂന്ന് അസം സ്വദേശികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഈ വ്യാപാരത്തിന് പിന്നിലെ പ്രധാന ഏജന്റുമാര്‍ അസമില്‍ നിന്നും പശ്ചിമ ബംഗാളില്‍ നിന്നുമാണെന്ന് അന്വേഷണങ്ങള്‍ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഒരു കിലോഗ്രാം ഹെറോയിന് ഏകദേശം 25 ലക്ഷം രൂപ വിലവരും. ഒരു ഗ്രാം 2,000 മുതല്‍ 3,000 രൂപ വരെ വിലയ്ക്ക് ഡീലര്‍മാര്‍ വാങ്ങുകയും അതിന്റെ മൂന്നോ നാലോ ഇരട്ടി വിലയ്ക്ക് വില്‍ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചെറിയ അളവില്‍ പോലും വന്‍ ലാഭം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിനാല്‍ കള്ളക്കടത്തുകാര്‍ ഹെറോയിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു.

കറുപ്പില്‍ നിന്നാണ് ഹെറോയിന്‍ ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കറുപ്പ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍ എങ്കിലും ഈ മയക്കുമരുന്ന് പ്രധാനമായും ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തുന്നത് മ്യാന്‍മര്‍, ബംഗ്ലാദേശ് വഴിയാണ്. നിലവില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന ഹെറോയിനില്‍ ഭൂരിഭാഗവും മായം കലര്‍ന്നതോ വ്യാജമോ ആണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.


