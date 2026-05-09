ശനി, 9 മെയ് 2026
സര്‍ക്കാര്‍ മാറ്റം കുടുംബശ്രീയിലെ 2,624 കരാര്‍ തൊഴിലാളികളെ ബാധിച്ചേക്കാം

ശ്രീനു എസ്| Last Modified ശനി, 9 മെയ് 2026 (11:11 IST)
കാസര്‍ഗോഡ്/കൊച്ചി: കുടുംബശ്രീയിലെ ഇടതുമുന്നണിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരും കഴിഞ്ഞ 10 വര്‍ഷമായി ജോലി ചെയ്യുന്നവരുമായ എല്ലാ കരാര്‍ ജീവനക്കാരെയും സര്‍വീസില്‍ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടാന്‍ സാധ്യത. സംസ്ഥാന, ജില്ലാ മിഷനുകളില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന 2,624 ജീവനക്കാരുടെ കരാര്‍ കാലാവധി നീട്ടിനല്‍കുന്നത് കുടുംബശ്രീ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്‍ തടഞ്ഞതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് നടപടി. പുതിയ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്ന് ജൂണ്‍ ഒന്നിന് ശേഷം മാത്രമേ നിയമനങ്ങള്‍ നടത്താവൂ എന്ന് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകം നടത്തിയ നിയമനങ്ങള്‍ റദ്ദാക്കണമെന്നും നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സാധാരണയായി എല്ലാ വര്‍ഷവും മാര്‍ച്ച് 31 ന് അവസാനിക്കുന്ന കരാറുകള്‍ ഏപ്രിലില്‍ പുതുക്കാറുണ്ട്. ഈ വര്‍ഷം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം കാരണം കരാറുകള്‍ മെയ് 31 വരെ നീട്ടിയിരുന്നു. മെയ് 6 ന് നിയമനച്ചട്ടം അവസാനിച്ച ശേഷം, പുതുക്കലുകളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാന്‍ ജില്ലാ മിഷനുകള്‍ക്ക് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ പുതിയ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഇപ്പോള്‍ പ്രക്രിയ നിര്‍ത്തിവച്ചിരിക്കുന്നു. അതേസമയം ഒരു മുസ്ലീം ലീഗ് നേതാവിന്റെ പേഴ്സണല്‍ അസിസ്റ്റന്റിന്റെ നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരമാണ് തീരുമാനമെടുത്തതെന്ന് ഇടതുപാര്‍ട്ടികള്‍ ആരോപിക്കുന്നു. 2011-ല്‍ യുഡിഎഫ് സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് നിയമിതരായ ജീവനക്കാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 10 മുതല്‍ 15 വര്‍ഷമായി ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇവരില്‍ പലരും.

കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ പദ്ധതികള്‍ക്ക് കീഴിലുള്ള സംഘടനാ ശക്തിപ്പെടുത്തല്‍, മൈക്രോഫിനാന്‍സ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയ പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള്‍ കരാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനാല്‍ കുടുംബശ്രീ
പ്രതിസന്ധി നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് ആശങ്കയുണ്ട്. ഈ പിരിച്ചുവില്‍ നിരവധി പദ്ധതികളെയും ബാധിച്ചേക്കാം.ദേശീയ നഗര ഉപജീവന ദൗത്യം, ഗ്രാമീണ സംരംഭകത്വ വികസനത്തിനായുള്ള എസ്വിപി പദ്ധതി, മറ്റ് വികസന സംരംഭങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയ പരിപാടികളെ തീരുമാനം ബാധിച്ചേക്കാമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറയുന്നു. മൈക്രോഫിനാന്‍സ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍, സബ്സിഡി വിതരണം, അര്‍ഹരായ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം, കാര്‍ഷിക, സൂക്ഷ്മ സംരംഭ പദ്ധതികളുടെ ഏകോപനം, സാമൂഹിക ക്ഷേമ പരിപാടികള്‍ തുടങ്ങിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ മന്ദഗതിയിലായേക്കാം. അട്ടപ്പാടിയിലെയും മറ്റ് ആദിവാസി മേഖലകളിലെയും പ്രത്യേക ആദിവാസി പദ്ധതികളെയും ഇത് ബാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം മാനേജര്‍മാര്‍: 154, ബ്ലോക്ക് കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍മാര്‍: 608, സിഡിഎസ് അക്കൗണ്ടന്റുമാര്‍: 1070, കമ്മ്യൂണിറ്റി കൗണ്‍സിലര്‍മാര്‍: 535, സിറ്റി മിഷന്‍ മാനേജര്‍മാര്‍: 45, സോഷ്യല്‍ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകള്‍: 45, ജില്ലാ അക്കൗണ്ടന്റുമാര്‍: 28, എസ്വിഇപി ജില്ലാ അക്കൗണ്ടന്റുമാര്‍: 43 ഇത്രയുമാണ് പിരിച്ചുവിടപ്പെടാന്‍ സാധ്യതയുള്ള ജീവനക്കാര്‍.


