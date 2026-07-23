ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച: കുറ്റവാളികൾക്ക് കടുത്തശിക്ഷ നൽകും, ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോടതികൾ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി
നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പര് ചോര്ച്ചയില് പ്രതിഷേഷിച്ച് സിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തില് രാജ്യ തലസ്ഥാനത്ത് വിദ്യാര്ഥി പ്രതിഷേധങ്ങള് ശക്തമാകുന്നതിനിടെ നിര്ണായകനീക്കവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. യുവാക്കളുടെ ക്ഷേമത്തേക്കാളും ഭാവിയേക്കാളും പ്രധാനമായി മറ്റൊന്നുമില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി എക്സില് കുറിച്ചു. യുവാക്കളുടെ താല്പര്യങ്ങള് സംരക്ഷിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
Nothing is more important than the welfare and future of our youth!— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026
We have decided to set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in paper leaks. Have directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this…
ചോദ്യപേപ്പര് ചോര്ച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകള് വേഗത്തില് വിചാരണ ചെയ്യുന്നതിനായി രാജ്യത്ത് ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോടതികള് സ്ഥാപിക്കാന് സര്ക്കാര് തീരുമാനിച്ചതായും കുറ്റവാളികള്ക്ക് അതിവേഗത്തിലും കഠിനമായ ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ഈ നീക്കത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതായും പ്രധാനമന്ത്രി കുറിച്ചു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അടിയന്തിര നടപടികളും സ്വീകരിക്കാന് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കും അധികാരികള്ക്കും കര്ശന നിര്ദേശം നല്കിയതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. യുവാക്കളുടെ ഭാവി തകര്ക്കാന് ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളെയും വെറുതെ വിടില്ല. അവര്ക്ക് അര്ഹമായ ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും സര്ക്കാര് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.