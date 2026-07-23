സഹപാഠിയുടെ മോര്ഫ് ചെയ്ത അശ്ലീല ചിത്രങ്ങള് പ്രചരിപ്പിച്ചു; തിരുവനന്തപുരം ഗവണ്മെന്റ് മെഡിക്കല് കോളേജ് വിദ്യാര്ത്ഥി അറസ്റ്റില്
തിരുവനന്തപുരം: സഹപാഠിയുടെ മോര്ഫ് ചെയ്ത അശ്ലീല ചിത്രങ്ങള് സോഷ്യല് മീഡിയ വഴി പ്രചരിപ്പിച്ചെന്നാരോപിച്ച് എംബിബിഎസ് വിദ്യാര്ത്ഥിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. തിരുവനന്തപുരം ഗവണ്മെന്റ് മെഡിക്കല് കോളേജിലെ മൂന്നാം വര്ഷ വിദ്യാര്ത്ഥിയായ ആബേല് ആണ് കേസിലെ പ്രതി. സഹപാഠിയുടെ അശ്ലീല രൂപത്തിലുള്ള കൃത്രിമ ചിത്രങ്ങള് (മോര്ഫ് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങള്) സോഷ്യല് മീഡിയയില് പ്രചരിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് ഇയാള്ക്കെതിരായ ആരോപണം.
വയനാട് സ്വദേശിയായ ആബേലിനെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല് കോളേജ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പിന്നീട് ഇയാളെ കോടതിയില് ഹാജരാക്കുകയും ജാമ്യത്തില് വിട്ടയയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. മെഡിക്കല് കോളേജിലെ ഒരു വിദ്യാര്ത്ഥിനി നല്കിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് ബുധനാഴ്ച രാവിലെയാണ് കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തത്. സംഭവത്തില് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അബേലിന്റെ മൊബൈല് ഫോണില് മറ്റ് പല സ്ത്രീകളുടെയും അശ്ലീല ചിത്രങ്ങള് ഉണ്ടെന്ന് പരാതിക്കാര് ആരോപിക്കുന്നു.
ഇക്കാര്യത്തില് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് അവര് പോലീസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതേസമയം പരാതിയില് പോലീസ് മതിയായ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് വിദ്യാര്ത്ഥികള് പ്രതിഷേധം ആരംഭിച്ചു. പ്രതിക്കെതിരെ കര്ശന നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് മെഡിക്കല് വിദ്യാര്ത്ഥികള് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാര്ച്ച് നടത്തി.