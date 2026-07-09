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നാഗ്പൂരില് 18 സ്ത്രീകള്ക്ക് വൃക്കരോഗം; കാരണം ഓണ്ലൈനില് നിന്ന് വാങ്ങിയ വെളുക്കാനുള്ള ക്രീം
പാകിസ്ഥാനി ഫെയര്നെസ് ക്രീം 'ഗോറി' ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം നാഗ്പൂരിലെ 18 സ്ത്രീകള്ക്ക് വൃക്ക പ്രശ്നങ്ങള് ഉണ്ടായതായി റിപ്പോര്ട്ടുകള് പറയുന്നു. ചര്മ്മം വെളുപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ക്രീം ഇന്ത്യയില് മീഷോ, ഇന്സ്റ്റാഗ്രാം പേജുകളിലൂടെ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഗോറി ബ്യൂട്ടി ക്രീം പാകിസ്ഥാനില് നിര്മ്മിച്ചതാണെന്നും ഇന്ത്യയില് വാങ്ങാന് ലഭ്യമാണെന്നും നേരത്തെ റിപ്പോര്ട്ടുകള് പ്രചരിച്ചിരുന്നു. അത്തരമൊരു ഉല്പ്പന്നം എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യന് വിപണിയില് പ്രവേശിക്കുന്നതെന്ന് ആളുകള് ആശ്ചര്യപ്പെടാന് തുടങ്ങി.
ഗോറി ബ്യൂട്ടി ക്രീം, ഫേസ് ഫ്രഷ് ഗോള്ഡ് (ബ്യൂട്ടി ക്രീം & ബ്യൂട്ടി സെറം), ഗോള്ഡന് സ്റ്റാര് ബ്യൂട്ടി ക്രീം എന്നിവയുടെ വില്പ്പനയും വിതരണവും ഉടനടി നിരോധിക്കാന് എഫ്ഡിഎ ഉത്തരവിട്ടതായും ഔദ്യോഗികമായി അവയെ 'സ്റ്റാന്ഡേര്ഡ് ക്വാളിറ്റി അല്ല (NSQ)' എന്നും വിശേഷിപ്പിച്ചതായും റിപ്പോര്ട്ടുകള് പറയുന്നു. നിയമപരമായി അനുവദനീയമായ പരിധിക്ക് വളരെ മുകളിലാണ് ക്രീമുകളില് മെര്ക്കുറിയും ലെഡും അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതെന്ന് കണ്ടെത്തി.
പാകിസ്ഥാനുമായുള്ള നേരിട്ടുള്ള വാണിജ്യ ഇറക്കുമതിക്കും വ്യാപാരത്തിനും കേന്ദ്രം പൂര്ണ്ണ നിരോധനം ഏര്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും പാകിസ്ഥാന് ഉല്പ്പന്നങ്ങള് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ചില ആളുകള് നിയമവിരുദ്ധ ശൃംഖലകള് ഉപയോഗിക്കുന്നു. കുറച്ച് ദിവസങ്ങള്ക്ക് മുമ്പ്, ഗോറി ബ്യൂട്ടി ക്രീം വിറ്റുവെന്നാരോപിച്ച് മുംബൈ പോലീസ് ചെമ്പൂരില് ഒരു കടയുടമയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഒരു ക്രിമിനല് കേസ് ഫയല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
നിരവധി രോഗികളില് ഒരു പ്രത്യേക തരം രോഗം ഡോക്ടര്മാര് ശ്രദ്ധിച്ചതിനെ തുടര്ന്നാണ് സംഭവം വാര്ത്തകളില് ഇടം നേടാന് തുടങ്ങിയത്. നാഗ്പൂരില് രണ്ട് വര്ഷത്തിനിടെ പതിനെട്ട് സ്ത്രീകള്ക്ക് വൃക്ക സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങള് ഉണ്ടാകുകയും വൈദ്യസഹായം തേടുകയും ചെയ്തു. അവരെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടര്മാര് എല്ലാവരും ഒരേ ക്രീം ഉപയോഗിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി.
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നാഗ്പൂരില് 18 സ്ത്രീകള്ക്ക് വൃക്കരോഗം; കാരണം ഓണ്ലൈനില് നിന്ന് വാങ്ങിയ വെളുക്കാനുള്ള ക്രീം
ചര്മ്മം വെളുപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ക്രീം ഇന്ത്യയില് മീഷോ, ഇന്സ്റ്റാഗ്രാം പേജുകളിലൂടെ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഗോറി ബ്യൂട്ടി ക്രീം പാകിസ്ഥാനില് നിര്മ്മിച്ചതാണെന്നും ഇന്ത്യയില് വാങ്ങാന് ലഭ്യമാണെന്നും നേരത്തെ റിപ്പോര്ട്ടുകള് പ്രചരിച്ചിരുന്നു. അത്തരമൊരു ഉല്പ്പന്നം എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യന് വിപണിയില് പ്രവേശിക്കുന്നതെന്ന് ആളുകള് ആശ്ചര്യപ്പെടാന് തുടങ്ങി.