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  4. CAG report says many including KIIFB have huge liabilities
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Tuesday, 23 June 2026 (18:22 IST)

സിഎംഡിആര്‍എഫില്‍ നിന്ന് 262 കോടി രൂപ വകമാറ്റി; കിഫ്ബി ഉള്‍പ്പെടെ പലതും വലിയ ബാധ്യതകളാണെന്ന് സിഎജി റിപ്പോര്‍ട്ട്

CMDRF
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Tue, 23 Jun 2026 (18:22 IST) Updated: Tue, 23 Jun 2026 (18:47 IST)
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തിരുവനന്തപുരം: 2024-25 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ കണ്‍ട്രോളര്‍ ആന്‍ഡ് ഓഡിറ്റര്‍ ജനറല്‍ (സിഎജി) റിപ്പോര്‍ട്ട് നിയമസഭയില്‍ വച്ചു. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ച് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പരാമര്‍ശമുണ്ട്. ബജറ്റിന് പുറത്തുള്ള വായ്പകള്‍, വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്ന ബാധ്യതകള്‍, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയില്‍ (CMDRF) നിന്നുള്ള ഫണ്ട് വകമാറ്റല്‍ എന്നിവയുള്‍പ്പെടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക മാനേജ്മെന്റിനെക്കുറിച്ച് റിപ്പോര്‍ട്ട് ഗുരുതരമായ ആശങ്കകള്‍ ഉയര്‍ത്തുന്നു.
 
3,511 കോടി രൂപയുടെ ബാധ്യത മാത്രമാണ് നിലവിലുള്ളത് ചെലവ് ആവശ്യങ്ങള്‍ നിറവേറ്റുന്നതിന് വായ്പയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് തുടരുന്നതായി ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ദുരിതാശ്വാസ നിധിയില്‍ നിന്ന് 262 കോടി രൂപ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഏകീകൃത ഫണ്ടിലേക്ക് ക്രമരഹിതമായി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടുവെന്നും സാമ്പത്തിക മാനേജ്മെന്റില്‍ വീഴ്ചയുണ്ടായെന്നും സിഎജി കണ്ടെത്തി. 
 
കിഫ്ബിയും പെന്‍ഷന്‍ കമ്പനിയും സംസ്ഥാനത്ത് വലിയ ബാധ്യതകളാണെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. ഈ നീക്കം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത വരുമാനവും ധനക്കമ്മിയും ഫലപ്രദമായി കുറച്ചതായും സാമ്പത്തിക റിപ്പോര്‍ട്ടിംഗിലെ സുതാര്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകള്‍ ഉയര്‍ത്തുന്നതായും സിഎജി നിരീക്ഷിച്ചു.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
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